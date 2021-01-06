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Crime

Mulher é assassinada a tiros na zona rural de Cariacica

Segundo a polícia, corpo foi encontrado na mata com 15 perfurações, no bairro Santa Catarina 2. Vítima ainda não foi identificada
Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

05 jan 2021 às 22:54

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 22:54

Corpo da vítima foi encontrado em uma área de mata no bairro Santa Catarina 2, em Cariacica
Corpo da vítima foi encontrado em uma área de mata no bairro Santa Catarina 2, em Cariacica Crédito: Tiago Félix
O corpo de uma mulher assassinada a tiros foi encontrado no bairro Santa Catarina 2, zona rural de Cariacica, por volta das 20h desta terça-feira (5). Segundo a Polícia Civil, 15 perfurações foram constatadas no corpo da vítima, que não foi identificada.
Moradores do bairro relataram para a polícia que ouviram vários disparos de arma de fogo em um bairro vizinho. Minutos depois, o corpo da mulher teria sido encontrado em uma área de mata. A polícia suspeita que os criminosos utilizaram um carro para transportar o corpo da vítima até o local, já que foram encontradas marcas de pneu no chão.
Equipes da Polícia Militar também estiveram no local, mas nenhum suspeito foi identificado pela polícia.

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