Mulher é assassinada a tiros na zona rural de Cariacica

O corpo de uma mulher assassinada a tiros foi encontrado no bairro Santa Catarina 2, zona rural de Cariacica, por volta das 20h desta terça-feira (5). Segundo a Polícia Civil, 15 perfurações foram constatadas no corpo da vítima, que não foi identificada.
Moradores do bairro relataram para a polícia que ouviram vários disparos de arma de fogo em um bairro vizinho. Minutos depois, o corpo da mulher teria sido encontrado em uma área de mata. A polícia suspeita que os criminosos utilizaram um carro para transportar o corpo da vítima até o local, já que foram encontradas marcas de pneu no chão.
Equipes da Polícia Militar também estiveram no local, mas nenhum suspeito foi identificado pela polícia.