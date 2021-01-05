Polícia identifica autores de tiroteio que matou três pessoas em Cariacica

Vinicius Domingos Lopes e Erick de Almeida Bastos participaram dos crimes em Flexal I no último sábado (02) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira (05) que identificou quatro dos cinco suspeitos de participação em um tiroteio que aconteceu no último sábado (02), no bairro Flexal I, em Cariacica. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas na ação . Dentre os suspeitos estão Vinicius Domingos Lopes, conhecido como Cara de Vaca, de 21 anos, e Erick de Almeida Bastos, chamado de Menor Erick, de 22 anos. Além deles, um adolescente de 17 anos e um outro suspeito, que não teve a identidade revelada para preservar o curso das investigações, também foram identificados como autores do crime.

Segundo informações da Polícia Civil, os três maiores de idade já identificados têm mandados de prisão em aberto por outros assassinatos. De acordo com o delegado Fabiano Alves, adjunto do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, os crimes realizados no último sábado (02) foram uma retaliação a um ataque que aconteceu no dia 31 de dezembro, no Morro do Quiabo, no mesmo município.

"No dia da virada (31) foi efetuado ataque no Morro do Quiabo, em que uma pessoa foi morta. Então no dia 2 houve retaliação em Santa Rosa. O grupo criminoso não encontrou bandidos rivais e então abordou três pessoas que estavam consertando um veículo, e chegou a agredi-las. Outras duas vítimas passaram em uma moto na hora, quando os suspeitos mandaram parar e iniciaram os disparos nas cinco pessoas. Delas, três morreram", contou a autoridade policial.

De acordo com Alves, nenhum dos cinco baleados tinham envolvimento com o ataque realizado no dia 31 de dezembro e nem sequer com o mundo do crime. "Nós chegamos a eles (os suspeitos) por meio de denúncias anônimas e depoimentos prestados. Nenhum foi preso. Vinicius e Erick fazem parte do mesmo grupo que participou da chacina da Ilha, sendo que Vinicius controla o tráfico do Morro do Quiabo e Erick é um dos mais violentos da quadrilha, o braço armado", afirmou.

Sobre o caso ocorrido no último sábado (2), o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda comentou que a característica da facção que atuou no crime é de não se preocupar com quem está atingindo. "Matam a qualquer preço, seja a quem for, a qualquer hora. Não estão preocupados em identificar os alvos, mas apenas em mostrar poder de fogo. Matam até inocentes, não têm compaixão e não podem viver em comunidade. A DHPP de Cariacica deu uma resposta rápida ao ocorrido, na identificação dos autores, mas precisamos prendê-los e precisamos da ajuda da comunidade com denúncias", disse.

Ilustrações simulando como ocorreu a chacina na ilha Dr. Américo Crédito: Amarildo

ENVOLVIMENTO NA CHACINA

Um dos envolvidos no crime que deixou três pessoas mortas em Cariacica no último sábado (02), Vinicius Domingos Lopes, conhecido como Cara de Vaca, teve participação direta confirmada pela Polícia Civil na chacina na Ilha Doutor Américo Bernardes, em Vitória , quando quatro jovens foram mortos e dois ficaram feridos no dia 28 de setembro de 2020.

Pablo Ricardo Lima Silva, Wesley Rodrigues Souza, Yuri Carlos de Souza Silva e Victor da Silva Alves foram mortos na chacina. A polícia chegou a informar que a pena para cada um dos responsáveis pelo crime poderá chegar a 150 anos de prisão.

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De acordo com as investigações, a organização criminosa teve acesso à informação de que as vítimas não eram criminosas e, mesmo de posse dessa informação, os jovens foram executados.

RELEMBRE O CRIME DE CARIACICA

O ano começou violento no município de Cariacica. Um tiroteio no bairro Flexal I, na tarde do último sábado (2), deixou três mortos e dois feridos.