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Vídeo registrou a cena

Agressão em Piúma: "Por vezes, o policial deve fazer uso da força", diz major da PM

Afirmação é do comandante da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar, major Walter Araújo. Após a agressão contra o técnico de refrigeração Willian Martinusso, que afirma ter sido atingido por policiais com socos e tapas, a PM apura o caso

Publicado em 

05 jan 2021 às 09:14

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 09:14

O major comentou sobre o caso da agressão de policiais contra um homem em Piúma
Major Walter Araújo é comandante da 10ª Cia da PM Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
O comandante da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar, major Walter Araújo, afirmou, em entrevista à TV Gazeta nesta terça-feira (5), que o caso de agressão a um homem em Piúma, cometida por um policial na última sexta-feira (1º) e registrada em um vídeo, será investigada pela corporação. O major, no entanto, pontuou que o policial envolvido não foi afastado porque tem direito a ampla defesa e ao contraditório. 

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Recorrência de policiais dando tapa na cara de cidadãos é inaceitável

De acordo com o major, a intervenção é "necessária" em algumas ocorrências. Segundo ele, "por vezes, o policial deve fazer uso da força para preservar a ordem".
"Complicado a gente fazer um juízo de valor da conduta porque ele vai passar por um processo legal e o policial, como qualquer outro cidadão, tem direito a ampla defesa e ao contraditório. Somente ao final desse devido processo legal será definir se a conduta dos policiais foi adequada ou não. Com relação à intervenção, ela é necessária e, por vezes, o policial deve fazer uso da força para preservar a ordem", comentou o comandante da 10ª Companhia.
O caso aconteceu nesta sexta-feira (01)
Homem é agredido por PMs em Piúma Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

CORREGEDORIA ABRE PROCEDIMENTO

Após a agressão registrada em vídeo na última sexta-feira contra o técnico de refrigeração Willian Martinusso, que afirma ter sido atingido por policiais militares com socos e tapas em Piúma, no Litoral Sul do Estado, a Polícia Militar informou nesta segunda-feira (04) que a Corregedoria já instaurou um procedimento apuratório para analisar o caso.
Imagens gravadas por celular mostram uma discussão entre os agentes da Polícia Militar e o técnico de refrigeração. Um dos policiais aparece dando um tapa nele, enquanto outro PM teria dado socos. Em outro momento do vídeo, o homem aparece sendo algemado. Veja o vídeo:
Em nota, a PM afirmou que está acompanhando o caso e que está analisando os elementos que serão apresentados da forma transparente, respeitando os direitos das partes envolvidas.
"A PMES declara ainda que preza incansavelmente, todos os dias, pela ordem social e pelas práticas de seus agentes vinculadas à dignidade da pessoa humana. As apurações ocorrerão com a devida isenção e dentro dos trâmites legais que, no momento, não preveem afastamento das atividades", finalizou.

O QUE DIZEM OS POLICIAIS

Pelo menos seis policiais aparecem no vídeo gravado. Três deles prestaram depoimento na delegacia. São eles: tenente Marcio Gladston Lamas Couto, soldado Gilberto Mota Junior, soldado Viulian Amorim dos Santos. Em depoimento, os policiais militares alegaram que foram agredidos por Willian e que ele foi "contido".
No boletim registrado na Delegacia de Itapemirim, os soldados Gilberto e Viulian contaram que, durante patrulhamento na orla de Piúma, eles avistaram uma caminhonete com som em volume alto. Segundo os militares, ao determinarem que o veículo parasse, o motorista, irmão de Willian, não obedeceu e fugiu.
Os policiais relataram ainda que seguiram o veículo, cujo motorista – segundo relato dos militares– afirmava ser um policial civil. O motorista teria, então, parado em frente a garagem de um condomínio e, assim que os policiais saíram do carro para abordá-lo, teria jogado o veículo para cima deles.

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