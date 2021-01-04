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Motivação desconhecida

Pai da Capitã Estéfane, vice-prefeita de Vitória, é assassinado em MG

Crime aconteceu na noite desse domingo (3) na cidade de Goiabeira, no interior de Minas Gerais; companheira dele é suspeita de ter praticado o homicídio
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

04 jan 2021 às 19:42

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 19:42

Denevaldo Feliciano Franca morava em Goiabeiras (MG) e tinha 50 anos de idade
Denevaldo Feliciano Franca era natural de Conselheiro Pena (MG) Crédito: Reprodução
O pai da vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane, foi assassinado durante a noite desse domingo (3), no interior de Minas Gerais. A morte de Denevaldo Feliciano Franca foi confirmada pela assessoria de imprensa do prefeito Lorenzo Pazolini, no final da tarde desta segunda-feira (4). Ainda de acordo com a assessoria do político, a suspeita de ter cometido o homicídio é a companheira da vítima.
O crime teria ocorrido por volta das 20 horas, na cidade de Goiabeira, onde ele morava. A motivação do assassinato ainda não foi esclarecida. Também de acordo com a assessoria de imprensa de Vitória, a Capitã Estéfane está na cidade mineira para resolver questões burocráticas relativas à morte do pai.
Por meio de nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que "a perícia esteve no local para realizar os levantamentos iniciais e, nesta segunda-feira (4), os materiais que teriam sido usados no crime foram apreendidos". O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Conselheiro Pena, outro município mineiro. "Detalhes da investigação serão repassados em momento oportuno", conclui a nota.

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