Pai da Capitã Estéfane, vice-prefeita de Vitória, é assassinado em MG

O pai da vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane, foi assassinado durante a noite desse domingo (3), no interior de Minas Gerais. A morte de Denevaldo Feliciano Franca foi confirmada pela assessoria de imprensa do prefeito Lorenzo Pazolini, no final da tarde desta segunda-feira (4). Ainda de acordo com a assessoria do político, a suspeita de ter cometido o homicídio é a companheira da vítima.
Por meio de nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que "a perícia esteve no local para realizar os levantamentos iniciais e, nesta segunda-feira (4), os materiais que teriam sido usados no crime foram apreendidos". O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Conselheiro Pena, outro município mineiro. "Detalhes da investigação serão repassados em momento oportuno", conclui a nota.