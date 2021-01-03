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Polícia dispersa multidão em festa clandestina na Praia Grande, em Fundão

Policiais usaram gás lacrimogêneo contra os frequentadores, que atiraram pedras e garrafas contra as equipes; de segurança. Os organizadores não foram identificados
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 jan 2021 às 12:19

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 12:19

A Polícia Militar interrompeu uma festa clandestina em Fundão neste sábado (2)
A Polícia Militar interrompeu uma festa clandestina em Fundão neste sábado (2) Crédito: Leitor de A Gazeta
Polícia Militar interrompeu uma festa clandestina na Praia Grande, em Fundão, por volta das 19h deste sábado (2). Segundo a polícia, foi necessário o uso de gás lacrimogêneo para dispersar as pessoas, já que os frequentadores jogaram pedras e garrafas contra os agentes no momento em que as viaturas chegaram ao local.
O capitão Balbino, comandante de policiamento da Polícia Militar, afirmou que a festa na orla da Praia Grande vinha acontecendo desde esta quinta-feira (31), o que fez com que fossem feitas muitas denúncias ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).
"Esse baile estava acontecendo seguidamente, com um número reduzido de pessoas e sem tanta baderna, mas gerando muitas ligações ao Ciodes. A polícia ia lá e pedia para desligar, mas voltava. No sábado (2), a gente foi lá, aí a festa ganhou uma proporção maior, com mais de 500 pessoas, muita bagunça e vários carros de som", disse.
Segundo o capitão,  quando as equipes chegaram à orla, os frequentadores jogaram pedras e garrafas contra as viaturas. Os agentes usaram gás lacrimogêneo para dispersar a festa clandestina, mas não conseguiram localizar e prender os organizadores da festa, já que era uma área muito grande e havia muitas pessoas.
O capitão Balbino afirmou, também, que foi registrado o boletim de ocorrência e a polícia fará uma investigação para identificar e localizar os organizadores da festa clandestina. 

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