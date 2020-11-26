Chacina na ilha: após dois meses, polícia do ES conclui inquérito

Chacina na ilha: vídeo mostra grupo momentos antes de ser executado Crédito: Reprodução

A ilha fica na Baía de Vitória, próxima ao bairro Santo Antônio. Na outra margem, fica o bairro Porto de Santana, já em Cariacica . A ilha é um ponto usado por moradores das duas margens para diversão. No dia do crime, seis amigos que moravam em Santo Antônio estavam no local. Eles foram surpreendidos por bandidos que chegaram de barco.

Os criminosos renderam os jovens e atiraram contra o grupo. Quatro deles morreram, um conseguiu fugir e outro, baleado, se fingiu de morto para escapar. Os mortos foram identificados como sendo o marítimo Wesley Rodrigues de Souza, 29 anos, Yuri Carlos de Souza, 23, Vitor da Silva Alves, 19,  corpos que permaneceram na ilha  e Pablo Ricardo Lima, 21, que chegou a ser levado a um pronto-atendimento por um tio, mas já deu entrada na unidade sem vida. O jovem que se fingiu de morto foi alvo de dois disparos nas costas e foi hospitalizado. O outro foi baleado no pé.

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MOTIVAÇÃO

"As investigações apontam que os autores eram do tráfico do Morro do Quiabo, em Cariacica, e que possuem ligação com uma organização criminosa que atua na Grande Vitória. A princípio, consideramos que os assassinos acreditavam que esse grupo de amigos estivesse ligado ao PCV, mas mataram um monte de gente inocente", descreveu Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, em entrevista concedida em outubro.

A sigla PCV, citada pelo delegado, é referente ao Primeiro Comando de Vitória, facção que tem base no Bairro da Penha, na capital, e ramificações em diversas cidades do Espírito Santo. A facção conta com força armada conhecida como Trem-Bala, criando ou tomando pontos de venda de drogas, além de manter relações comerciais de drogas com os traficantes aliados dessas localidades.