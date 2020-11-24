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Bairro Novo Brasil

Quatro pessoas são detidas após troca de tiros com a polícia em Cariacica

A Polícia Militar informou que estava realizando o treinamento de um cão farejador na região quando viu cinco pessoas embalando drogas em uma gruta; um dos suspeitos fugiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 18:31

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 18:31

Drogas e armas apreendidas ao lado do cão que realizava o treinamento no local
A Polícia Militar encontrou drogas e uma metralhadora no bairro Novo Brasil, em Cariacica Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas e uma metralhadora no bairro Novo Brasil, em Cariacica, durante o treinamento de um cão farejador realizado nesta terça-feira (24). Houve troca de tiros. Uma pessoa foi presa e três menores apreendidos.
De acordo com a polícia, os militares viram cinco pessoas embalando drogas em uma gruta na região. Quando os policiais se aproximaram para realizar a abordagem, os suspeitos dispararam contra os agentes, que revidaram. Um dos suspeitos conseguiu fugir.
Metralhadora encontrada pela polícia
A Polícia Militar encontrou drogas e uma metralhadora no bairro Novo Brasil, em Cariacica Crédito: Divulgação/PMES
No local, foram encontrados uma metralhadora calibre .380 com dois carregadores e 12 munições, além de um tablete de 100 gramas de maconha, 476 buchas da mesma droga e 150 pedras de crack. Um dos menores apreendidos foi identificado como um dos gerentes do tráfico de drogas do local. Já o homem preso possui passagem na polícia por homicídio.
Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica.

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