Polícia investiga caso de menina baleada no pé em Vitória

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

O caso da criança de 8 anos que foi baleada no pé, no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (23) está sendo investigado, inicialmente, como tentativa de homicídio. A informação foi repassada pela Polícia Civil nesta terça (24). A Polícia Militar afirmou que o disparo foi feito pelo irmão da vítima, de 11 anos, que encontrou a arma, de calibre 22, em um terreno baldio. Ainda segundo a PM, o tiro teria sido disparado de maneira acidental. A criança foi levada pela mãe para o Hospital Infantil de Vitória.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil confirmou que o caso foi registrado, inicialmente, como tentativa de homicídio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa. Questionada também se alguém já foi intimado a depor, a PC informou que nenhuma outra informação será repassada para que a apuração seja preservada. O órgão ainda pede para que a população colabore com informações que possam contribuir para a elucidação do fato, por meio do Disque-Denúncia. Confira a nota na íntegra.

A Polícia Civil informa que o caso foi registrado, inicialmente, como tentativa de homicídio, e segue sob investigação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

O CASO

Uma menina de apenas 8 anos foi baleada no pé dentro de sua própria casa no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, nesta segunda-feira (23). A Polícia Militar afirmou que o disparo foi feito pelo irmão da vítima, de 11 anos, que encontrou a arma, de calibre 22, em um terreno baldio. A criança foi levada pela mãe para o Hospital Infantil de Vitória.

Ainda de acordo com a polícia, a informação foi recebida através de uma denúncia pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Uma pessoa teria ouvido um disparo de arma de fogo no bairro e acionou os militares.