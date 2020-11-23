Uma menina de apenas oito anos foi baleada no pé dentro de sua própria casa no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, nesta segunda-feira (23). A Polícia Militar afirmou que o disparo foi feito pelo irmão da vítima, de 11 anos, que encontrou a arma, de calibre 22, em um terreno baldio. A criança foi levada pela mãe para o Hospital Infantil de Vitória.
Ainda de acordo com a polícia, a informação foi recebida através de uma denúncia pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Uma pessoa teria ouvido um disparo de arma de fogo no bairro e acionou os militares.
A polícia informou que o menino de 11 anos levou a arma para casa e estava brincando com seu outro irmão, de sete anos, quando teria disparado acidentalmente e atingido o pé da menina. A criança ferida teria sido inicialmente socorrida por moradores da região e, depois, foi levada ao hospital pela mãe.
Criança de oito anos é baleada no pé pelo irmão de 11 em Vitória
A PM comunicou também que a Polícia Civil foi acionada para a ocorrência. A PC, por sua vez, informou que a ocorrência está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que mais informações não serão repassadas no momento.