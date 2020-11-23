Criança de oito anos é baleada no pé pelo irmão de 11 em Vitória

Ainda de acordo com a polícia, a informação foi recebida através de uma denúncia pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Uma pessoa teria ouvido um disparo de arma de fogo no bairro e acionou os militares.

A polícia informou que o menino de 11 anos levou a arma para casa e estava brincando com seu outro irmão, de sete anos, quando teria disparado acidentalmente e atingido o pé da menina. A criança ferida teria sido inicialmente socorrida por moradores da região e, depois, foi levada ao hospital pela mãe.