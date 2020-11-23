PRF flagra casal quebrando vidro de carro na BR 262, em Cariacica

A prisão foi feita do Núcleo de Operações Especializadas (NOE) da PRF, que realizava patrulhamento na BR 262. O veículo alvo dos suspeitos era um VW Voyage, que estacionado às margens da rodovia.

Segundo a PRF, tanto o homem quanto a mulher possuem extensa ficha criminal. A mulher acumula passagens por furtos, roubo e tentativa de homicídio. Já o homem tem vários registros por furto. Um vídeo divulgado pelos policiais mostra o vidro da janela do carona destruído após a tentativa de furto. Veja abaixo: