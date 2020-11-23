PRF flagra casal quebrando vidro de carro na BR 262, em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal prendeu neste domingo (22) um casal bem no momento em que eles quebravam o vidro da janela de um carro para tentar furtar objetos no interior do veículo. O caso aconteceu no quilômetro 5 da BR 262 em Cariacica, na altura do bairro Santa Cecília. O homem e a mulher tentaram fugir ao receber voz de prisão, mas foram alcançados pelos agentes.
A prisão foi feita do Núcleo de Operações Especializadas (NOE) da PRF, que realizava patrulhamento na BR 262. O veículo alvo dos suspeitos era um VW Voyage, que estacionado às margens da rodovia.
Segundo a PRF, tanto o homem quanto a mulher possuem extensa ficha criminal. A mulher acumula passagens por furtos, roubo e tentativa de homicídio. Já o homem tem vários registros por furto. Um vídeo divulgado pelos policiais mostra o vidro da janela do carona destruído após a tentativa de furto. Veja abaixo: