Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

PRF flagra casal quebrando vidro de carro na BR 262, em Cariacica

Os dois foram presos; segundo a PRF, casal possui extensa ficha criminal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2020 às 21:15

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 21:15

Janela do lado do carona ficou destruída após a tentativa de furto
Janela do lado do carona ficou destruída após a tentativa de furto Crédito: Divulgação/PRF
A Polícia Rodoviária Federal prendeu neste domingo (22) um casal bem no momento em que eles quebravam o vidro da janela de um carro para tentar furtar objetos no interior do veículo. O caso aconteceu no quilômetro 5 da BR 262 em Cariacica, na altura do bairro Santa Cecília. O homem e a mulher tentaram fugir ao receber voz de prisão, mas foram alcançados pelos agentes.
A prisão foi feita do Núcleo de Operações Especializadas (NOE) da PRF, que realizava patrulhamento na BR 262. O veículo alvo dos suspeitos era um VW Voyage, que estacionado às margens da rodovia.
Segundo a PRF, tanto o homem quanto a mulher possuem extensa ficha criminal. A mulher acumula passagens por furtos, roubo e tentativa de homicídio. Já o homem tem vários registros por furto. Um vídeo divulgado pelos policiais mostra o vidro da janela do carona destruído após a tentativa de furto. Veja abaixo:

Veja Também

Viatura policial é recuperada após passar por cerco eletrônico em Vitória

Polícia apreende fuzil e pistola após troca de tiros em Vitória

PRF apreende carga de granito com excesso de peso de 46 toneladas na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados