PRF apreende carga de granito com excesso de peso de 46 toneladas na Serra

A PRF apreendeu uma carreta com excesso de peso de 46 toneladas na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF

Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carreta carregando blocos de granito com excesso de peso na BR 101, na altura do quilômetro 251, na Serra , na madrugada deste sábado (21). De acordo com a polícia, a carga havia excedido em 46,5 toneladas o peso limite e ainda apresentava problemas no sistema de fixação à carroceria.

Segundo a PRF, os agentes realizavam fiscalização na rodovia quando abordaram a carreta e constataram que as normas de fixação da carga, como o uso adequado ou existência de travas, correntes, catracas e pinos, dentre outros, não estavam sendo corretamente cumpridas. Além disso, a carga foi pesada e apontou um excedente de 45.580 quilogramas.

A fixação das pedras á carroceria não estava de acordo com as normas exigidas Crédito: Divulgação/PRF

Por conta dos problemas apresentados, a PRF informou que o condutor do veículo teve de preencher um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), previsto no artigo 132 do Código Penal, punição para casos nos quais há a exposição da vida de outras pessoas ao perigo iminente.