Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na BR 101

PRF apreende carga de granito com excesso de peso de 46 toneladas na Serra

Além do peso excedente, os agentes constataram que as normas de fixação da pedra ao veículo não haviam sido cumpridas corretamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 14:59

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 14:59

A PRF apreendeu uma carreta com excesso de peso de 46 toneladas na BR 101
A PRF apreendeu uma carreta com excesso de peso de 46 toneladas na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carreta carregando blocos de granito com excesso de peso na BR 101, na altura do quilômetro 251, na Serra, na madrugada deste sábado (21). De acordo com a polícia, a carga havia excedido em 46,5 toneladas o peso limite e ainda apresentava problemas no sistema de fixação à carroceria.

Veja Também

PRF apreende 480 kg de maconha no porta-malas de carro em Guarapari

PRF apreende carreta com bloco de granito irregular em Vila Velha

Viatura da PRF se envolve em acidente com carreta na BR 101, na Serra

Segundo a PRF, os agentes realizavam fiscalização na rodovia quando abordaram a carreta e constataram que as normas de fixação da carga, como o uso adequado ou existência de travas, correntes, catracas e pinos, dentre outros, não estavam sendo corretamente cumpridas. Além disso, a carga foi pesada e apontou um excedente de 45.580 quilogramas.
A PRF apreendeu uma carreta com excesso de peso de 46 toneladas na BR 101
A fixação das pedras á carroceria não estava de acordo com as normas exigidas Crédito: Divulgação/PRF
Por conta dos problemas apresentados, a PRF informou que o condutor do veículo teve de preencher um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), previsto no artigo 132 do Código Penal, punição para casos nos quais há a exposição da vida de outras pessoas ao perigo iminente. 
A PRF ainda comunicou que em casos nos quais a carga excede em mais de 15% da capacidade do veículo, além do não cumprimento das normas de fixação da carga ao veículo, é preenchido o TCO e a ocorrência é enviada ao Ministério Público Estadual. A carreta foi retida para transbordo do excesso de peso e a adequação da carga transportada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados