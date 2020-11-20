PRF apreende carreta com bloco de granito irregular em Vila Velha

A PRF informou que agentes realizavam fiscalização próximo à entrada do porto de Capuaba, quando abordaram a carreta, que transportava um bloco de granito mal fixado à carroceria. De acordo com a polícia, outros problemas foram constatados no veículo, como para-choques quebrados, placas de identificação quebradas e amarradas com cordas. O veículo foi retido para transbordo da carga e correção das irregularidades.