PRF apreende carreta com bloco de granito irregular em Vila Velha

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carreta com carga de granito irregular na BR 447, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (20). Os agentes da PRF constataram falhas no sistema de fixação da rocha à carroceria da carreta, o que colocaria em risco a vida de outros motoristas.
A PRF informou que agentes realizavam fiscalização próximo à entrada do porto de Capuaba, quando abordaram a carreta, que transportava um bloco de granito mal fixado à carroceria. De acordo com a polícia, outros problemas foram constatados no veículo, como para-choques quebrados, placas de identificação quebradas e amarradas com cordas. O veículo foi retido para transbordo da carga e correção das irregularidades.
"As falhas no sistema de fixação da rocha à carroceria do veículo colocava em risco a segurança do trânsito e a incolumidade de todos que circulavam pela via. Essa prática, prevista no art. 132 do Código Penal, enseja a confecção de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) a ser remetido ao Ministério Público Estadual (MPES)", informou a PRF.