Homem armado assalta ônibus em Vitória e leva celulares de passageiros

O bandido teria entrado no ônibus pela porta traseira, quando o coletivo passava pelo bairro São Pedro I. Cerca de 25 passageiros estavam no veículo.

"Parei no ponto pra desembarcar um passageiro e ele entrou pela última porta, já desconfiei logo e falei: 'já é suspeito'. Quando deu dois pontos depois, ele deu sinal, meteu a arma pra cima dos passageiros e levou o celular deles", disse Luciney Santana, motorista que dirigia o ônibus.