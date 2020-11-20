Homem armado assalta ônibus em Vitória e leva celulares de passageiros

Um ônibus da linha 211, que faz o trajeto Santo André-Jardim Camburi, foi assaltado enquanto passava pela Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, no fim da manhã desta sexta-feira (20). Segundo informações da TV Gazeta, duas pessoas tiveram os celulares roubados por um homem que entrou no coletivo armado.
O bandido teria entrado no ônibus pela porta traseira, quando o coletivo passava pelo bairro São Pedro I. Cerca de 25 passageiros estavam no veículo.
"Parei no ponto pra desembarcar um passageiro e ele entrou pela última porta, já desconfiei logo e falei: 'já é suspeito'. Quando deu dois pontos depois, ele deu sinal, meteu a arma pra cima dos passageiros e levou o celular deles", disse Luciney Santana, motorista que dirigia o ônibus.
Luciney afimou ainda que a situação é "complicada". "Estamos à mercê dessa bandidagem que tá aí", completou.
A reportagem de A Gazeta perguntou à Polícia Civil se alguém já havia sido preso e se algum boletim de ocorrência havia sido registrado. Em nota, a PCES disse apenas que "em casos de crimes contra o patrimônio, em que não há prisão em flagrante, a Polícia Civil orienta que as vítimas registrem a ocorrência".
Procurada, a Polícia Militar afirmou que não foi acionada para atender a ocorrência.