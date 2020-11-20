Polícia apreende 50 kg de maconha escondida em sítio de Fundão

Apreensão de entorpecentes em Fundão Crédito: Gabriela Ribeti

Polícia Civil , por meio do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), prendeu dois suspeitos, de 49 e 31 anos, ambos sem passagem policial anterior, e apreendeu aproximadamente 50 kg de maconha, além de outros materiais, em um sítio localizado em Fundão , município da Grande Vitória, nesta quinta-feira (19). As investigações apontam que a propriedade era usada para armazenar grande quantidade de drogas. O entorpecente estava estocado em uma espécie de porão, embaixo de um chiqueiro, em um túnel escavado na terra, além de em outros esconderijos.

Criminosos cavaram túneis para esconder a droga Crédito: Polícia Civil

Autoridades policiais afirmaram, em coletiva de imprensa concedida na tarde desta sexta-feira (20), que vem sendo comum que criminosos optem por armazenar drogas em regiões mais afastadas, como em sítios e chácaras.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a metodologia de armazenamento em locais afastados evita que a sistemática chame a atenção das pessoas. "Eles procuram levar as drogas, em grande quantidade, para celeiros fora da região de cidade, mais pra região de sítios, chácaras. O Denarc tem essa expertise, desenvolve essas investigações, sabe que existem estes celeiros. Na tarde de ontem (19), conseguiram fazer a prisão de dois grandes traficantes com cerca de 50kg de drogas, o que é um impacto importante", afirmou.

Ainda segundo Arruda, a população contribuiu para que a operação tivesse êxito. "A população sempre foi uma grande parceira da polícia, fazendo denúncias pelo 181. Quando os criminosos vão para esses locais mais retirados despertam atenção em razão de os suspeitos manterem vigilância na área, com carros entrando e saindo, pessoas que não são conhecidas da vizinhança. Então os moradores comunicam a polícia e desenvolvemos as ações. Toda essa droga tinha destino à cidade de Vitória e outras da região metropolitana. Os suspeitos ficam fora da região, onde têm tranquilidade, e vão trazendo a droga aos poucos", ressaltou.

Já o titular da Denarc 2, o delegado Alexandre Falcão, informou que já faz três meses que estas investigações iniciaram. "Há três meses estamos investigando grandes fornecedores de drogas e ontem tivemos êxito de identificar um sítio no qual eram armazenadas drogas que seriam distribuídas na Grande Vitória. Desde cedo estávamos em vigilância, até que um dos veículos que já havíamos identificado por fazer transporte das drogas havia entrado no sítio, oportunidade em que abordamos os envolvidos. Assim que anunciamos a presença da polícia, eles empreenderam fuga, havendo troca de tiros com os policiais, mas conseguimos efetuar as prisões sem qualquer ferido", disse.

Segundo Falcão, as drogas estavam escondidas em locais subterrâneos. "Conseguimos encontrar 70 tabletes de maconha. Duas pessoas foram presas, mas há mais integrantes do grupo sendo investigados. É um grupo criminoso que vem sendo investigado pelo Denarc e as investigações continuam, existem outras pessoas já identificadas também", concluiu.