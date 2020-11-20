Após tiros dentro de condomínio, moradores vivem com medo em Cachoeiro

Moradores de um residencial Minha Casa Minha Vida, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estão vivendo dias de muito medo por conta dos tiroteios registrados dentro do condomínio, que fica no bairro Marbrasa.
Os moradores, que não quiseram se identificar, contaram não saber o motivo dos tiros que estão se repetindo com frequência nesta semana. De uns três dias para cá, está tendo tiroteio, mas ninguém sabe o motivo, nem nada. A gente está apavorado. A gente não sabe o que eles estão querendo. Quando eles passam, a gente vê que eles estão armados. Eles passam na portaria", afirmou um morador.
Ainda segundo o relato dos condôminos, os homens entram no residencial de moto ou carro e atiram a qualquer hora do dia, por isso, eles estão com medo de sair de casa.
Passa uns caras de moto e fazem uns disparos e, às vezes, tem morador idoso, criança, na rua. Agora, está todo mundo preso dentro de casa, por causa do medo. Tem gente que não está indo nem trabalhar, porque a gente não sabe a hora que vão vir, porque eles vêm de manhã, de tarde, de noite, a gente não sabe. O medo é encontrar com eles e a bala perdida acertar a gente", desabafou outro morador.
Eu me sinto amedrontada, porque a gente leva um susto atrás do outro. Às vezes, a gente está passando na rua e pode levar um tiro. Desde segunda-feira (16) que não coloco meu lixo pra fora, por medo. A gente precisa de proteção das autoridades, porque a gente não dorme com medo de pegar em um inocente, disse outra moradora.
TIROS NESTA QUINTA
A última vez que os homens armados entraram no condomínio atirando foi na tarde desta quinta-feira (19), quando um carro foi alvo de tiros. Os moradores informaram que a Polícia Militar tem ido oa local após as ocorrências de tiros, mas isso não tem sido suficiente para impedir a ação dos homens.
O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que diariamente são realizadas operações na região, com o intuito de levar mais segurança para a população. "Vale ressaltar que a 1ª Companhia do 9º Batalhão está à disposição da comunidade para conversar sobre o policiamento e novas estratégias de segurança pública. É importante lembrar que as ações de patrulhamento também são planejadas com o auxílio da população, por isso a comunidade deve colaborar com o trabalho da polícia passando informações sobre os indivíduos que estão cometendo este ato por meio do telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos", finalizou a nota.