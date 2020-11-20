Após tiros dentro de condomínio, moradores vivem com medo em Cachoeiro

Moradores de condomínio vivem com medo em Cachoeiro após tiros Crédito: TV Gazeta Sul

Os moradores, que não quiseram se identificar, contaram não saber o motivo dos tiros que estão se repetindo com frequência nesta semana. De uns três dias para cá, está tendo tiroteio, mas ninguém sabe o motivo, nem nada. A gente está apavorado. A gente não sabe o que eles estão querendo. Quando eles passam, a gente vê que eles estão armados. Eles passam na portaria", afirmou um morador.

Ainda segundo o relato dos condôminos, os homens entram no residencial de moto ou carro e atiram a qualquer hora do dia, por isso, eles estão com medo de sair de casa.

Passa uns caras de moto e fazem uns disparos e, às vezes, tem morador idoso, criança, na rua. Agora, está todo mundo preso dentro de casa, por causa do medo. Tem gente que não está indo nem trabalhar, porque a gente não sabe a hora que vão vir, porque eles vêm de manhã, de tarde, de noite, a gente não sabe. O medo é encontrar com eles e a bala perdida acertar a gente", desabafou outro morador.

Eu me sinto amedrontada, porque a gente leva um susto atrás do outro. Às vezes, a gente está passando na rua e pode levar um tiro. Desde segunda-feira (16) que não coloco meu lixo pra fora, por medo. A gente precisa de proteção das autoridades, porque a gente não dorme com medo de pegar em um inocente, disse outra moradora.

TIROS NESTA QUINTA

A última vez que os homens armados entraram no condomínio atirando foi na tarde desta quinta-feira (19), quando um carro foi alvo de tiros. Os moradores informaram que a Polícia Militar tem ido oa local após as ocorrências de tiros, mas isso não tem sido suficiente para impedir a ação dos homens.

Carro com marcas de tiros Crédito: TV Gazeta Sul

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR