Polícia apreende fuzil e pistola após troca de tiros em Vitória

Força Tática apreende fuzil e pistola em São Benedito, Vitória Crédito: Sesp

O 1° Batalhão da Polícia Militar apreendeu um fuzil calibre 5.56 e uma pistola Glock calibre 40 com seletor de rajada na rua do Chafariz, no bairro São Benedito, em Vitória , na noite deste sábado (21). A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) informou que a captura ocorreu durante uma ação da Força Tática realizada após denúncia de que cerca de 20 pessoas estavam ostentando armas no local. A Sesp relatou que, ao ser abordado, o grupo fugiu dos policiais militares.

Em sequência, um segundo grupo composto por cerca de dez pessoas atirou contra os policiais, que reagiram. Após a troca de tiros, os suspeitos se espalharam, fugindo em direção a um beco e a um barranco da região, deixando para trás o armamento pesado. Durante a fuga, houve nova troca de tiros.

"Cerca de dez suspeitos armados foram em direção à mesma equipe de policiais e atiraram contra os militares, que revidaram. Após os disparos efetuados em direção ao grupo de suspeitos armados, que tinha na ponta um indivíduo portando um fuzil, alguns suspeitos fugiram em direção a um beco e outros por um barranco. Os que estavam no barranco, enquanto fugiam, atiraram na direção dos policiais, que novamente revidaram", explica a nota.

A secretaria afirmou ainda que foi solicitado o apoio de outras guarnições da PM para complemento da ação no local. No entanto, os atiradores ainda não foram identificados.

Além das armas, foram abandonados pelo grupo e capturados pela PM, dez munições calibre 5,56 e quinze calibre 40 um carregador de fuzil M4 e um carregador de pistola glock, um tripé de fuzil m4 e um tripé de fuzil colt, uma mira a laser.

MOTOCICLETA TAMBÉM FOI APREENDIDA

Durante a operação, a PM ainda apreendeu uma moto Bros com restrição de furto ou roubo. A nota da Sesp informa que enquanto a equipe da PM se deslocava para averiguação da denúncia, dois indivíduos em uma moto abandonaram o veículo e fugiram do local. A motocicleta foi guinchada para a 1ª Delegacia Regional, juntamente com as armas apreendidas.