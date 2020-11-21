Instalador de cerca elétrica é roubado por trio e tem carro levado na Serra

Instalador de cerca elétrica é assaltado por trio e tem o veículo roubado na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Três criminosos roubaram o carro de um instalador de cerca elétrica no bairro Laranjeiras, na Serra , nesta sexta-feira (20). Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento em que o trio sai de um carro, ataca o homem com chutes e chegam a derrubá-lo no chão, levando seu celular, a carteira e as chaves do veículo. Ninguém ficou ferido, e até o momento, o veículo e os suspeitos não foram localizados.

A dona da residência na qual a vítima iria realizar a instalação, uma empresária de 45 anos que preferiu não se identificar, conversou com a reportagem da TV Gazeta e afirmou que viu o momento em que os homens armados desceram do carro, um Toyta Corolla. A única reação que a mulher teve foi fechar o portão e gritar por socorro.

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"Parei para abrir o portão pro funcionário colocar o material dentro da minha casa. Nisso, o cara parou e eu fiquei aqui no portão e vi que tinha alguém saindo do carro armado. Eu fechei rápido o portão e entrei pra soltar meu cachorro. Eu comecei a gritar pedindo socorro porque eu não sabia o que ia acontecer com o funcionário que estava aqui fora, né. Se iriam sequestrar, matar", disse.

ROUBOS FREQUENTES

Ainda segundo a empresária, os assaltos no bairro Laranjeiras são frequentes. Ela chegou a fazer um apelo para que as autoridades tomem alguma atitude, porque, segundo ela, todos os moradores da região estão traumatizados.

"A gente tá cansado dessa rua, não só aqui, mas Laranjeiras toda, está tendo assaltos constantes, peço socorro às autoridades. Todo mundo está preocupado. Quando um vizinho sai, o outro tem que ficar olhando, quando chega, liga e fala 'estou chegando'. A gente fica em alerta, aqui todo mundo faz isso e mesmo assim é assaltado. Foi um desespero, nossos vizinhos estão todos desesperados", desabafou.

A moradora contou que estava com o filho de apenas oito anos em casa, mas a preocupação maior foi com o funcionário, que ficou na rua e foi agredido pelos assaltantes.

"Meu filho de oito anos estava dentro de casa. Senti muito medo, por meu funcionário estar lá fora, porque eu tive que fechar correndo, eu estava com medo de eles entrarem na minha casa. Então eu fechei correndo e fiquei com medo dele aqui fora, minha preocupação era com ele", contou.

POLÍCIA MILITAR

Polícia Militar foi demandada pela reportagem e, por meio de nota, informou que realiza diariamente cercos táticos, além do policiamento ostensivo no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra, e que está atenta na região. A corporação lembrou também que, na região, há um projeto chamado de Rede Comunidade Segura que, segundo a PM, tem aproximado a polícia dos moradores e comerciantes.

A nota destacou também que as equipes devem ser acionadas pelo 190 quando houver crime em andamento ou na iminência de ocorrer e que, quando não há detidos em flagrante, é necessário que as vítimas registrem as ocorrências em uma delegacia para que os casos sejam investigados.

GUARDA MUNICIPAL