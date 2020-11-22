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PRF apreende nova carga de cerveja sem nota fiscal na BR 101

A abordagem foi feita no km 251, na Serra, e durante a vistoria os policiais constataram que a carga de 19.200 litros da bebida estava sem a documentação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2020 às 12:44

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 12:44

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreende caminhões com carga de cerveja sem nota fiscal
Os caminhões e a carga apreendida sem nota fiscal estão à disposição da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) Crédito: PRF/Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã  deste domingo (22), dois caminhões baús carregados de grades de cerveja, numa carga estimada em 19.200 litros, desacompanhadas das notas fiscais. 
Agentes da PRF realizavam fiscalização no km 251 da BR 101, na Serra, quando abordaram dois caminhões Scania tipo baú. Ao fazer a vistoria das cargas transportadas, os policiais verificaram que os veículos estavam carregados com engradados de cerveja desacompanhadas de qualquer comprovação fiscal.

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