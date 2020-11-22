PRF apreende nova carga de cerveja sem nota fiscal na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã deste domingo (22), dois caminhões baús carregados de grades de cerveja, numa carga estimada em 19.200 litros, desacompanhadas das notas fiscais.
Agentes da PRF realizavam fiscalização no km 251 da BR 101, na Serra, quando abordaram dois caminhões Scania tipo baú. Ao fazer a vistoria das cargas transportadas, os policiais verificaram que os veículos estavam carregados com engradados de cerveja desacompanhadas de qualquer comprovação fiscal.
Os veículos seguiam de Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro. Os caminhões e as respectivas cargas foram retidas e estão à disposição da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), por se tratar de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal. Não é a primeira vez neste mês, e o Espírito Santo está sendo apontado como rota do transporte ilegal de cerveja.