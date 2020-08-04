Carga de cerveja sem nota fiscal é apreendida em Linhares

Mais uma carga de cerveja, que era transportada sem a devida comprovação fiscal, foi apreendida na BR 101, no Norte do Espírito Santo. O caminhão foi abordado, na manhã desta terça-feira (4), quando passava pelo município de Linhares.
A operação foi realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a Sefaz, os agentes abordaram o motorista do veículo e constataram que a cerveja estava sendo transportada sem nota fiscal.
Na abordagem foram apreendidos 8.400 litros de cerveja engarrafada e 5.280 latas de 473 ml. O total da carga soma R$ 81 mil.
O subgerente da Receita Estadual em Linhares, Frank Gaigher Bermudes, informou que o veículo saiu de Sergipe e estava transportando as bebidas para a Grande Vitória.
Essa apreensão faz parte de um esforço conjunto da Sefaz e da PRF. A gente vem mapeando as rodovias do Estado, mesmo em horários de pouca circulação, para tentar localizar essas cargas que circulam com fraude fiscal, destacou o subgerente.
Essa rota, que transporta bebidas para o Espírito Santo, é conhecida pela Sefaz. Por causa do preço mais baixo, as bebidas são compradas principalmente na Bahia e em Sergipe, e têm como destino estabelecimentos em todas as partes do território capixaba. Essas mercadorias são trazidas sem nota fiscal e sem o recolhimento do imposto para o Estado.
APREENSÕES EM JULHO
Na segunda quinzena do mês de julho, a PRF e a Sefaz fizeram a apreensão de cinco cargas de cerveja em situação irregular no Norte do Espírito Santo. Os produtos eram transportados sem nota fiscal. De acordo com a PRF, se somadas todas as operações ocorridas na ocasião, 89,8 mil litros de cerveja foram retirados de circulação. A Sefaz informou ainda que dessas cargas apreendidas, três ainda estão retidas.