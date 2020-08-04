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Carga de cerveja sem nota fiscal é apreendida em Linhares

O total da carga soma R$ 81 mil; o veículo saiu de Sergipe e estava transportando as bebidas para a Grande Vitória, mas foi abordado na BR 101, em Linhares

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 17:28
Produto foi apreendido em Linhares
Produto foi apreendido em Linhares Crédito: Sefaz/Divulgação
Mais uma carga de cerveja, que era transportada sem a devida comprovação fiscal, foi apreendida na BR 101, no Norte do Espírito Santo. O caminhão foi abordado, na manhã desta terça-feira (4), quando passava pelo município de Linhares.
A operação foi realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a Sefaz, os agentes abordaram o motorista do veículo e constataram que a cerveja estava sendo transportada sem nota fiscal.

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Na abordagem foram apreendidos 8.400 litros de cerveja engarrafada e 5.280 latas de 473 ml. O total da carga soma R$ 81 mil.
O subgerente da Receita Estadual em Linhares, Frank Gaigher Bermudes, informou que o veículo saiu de Sergipe e estava transportando as bebidas para a Grande Vitória.
Essa apreensão faz parte de um esforço conjunto da Sefaz e da PRF. A gente vem mapeando as rodovias do Estado, mesmo em horários de pouca circulação, para tentar localizar essas cargas que circulam com fraude fiscal, destacou o subgerente.
Essa rota, que transporta bebidas para o Espírito Santo, é conhecida pela Sefaz. Por causa do preço mais baixo, as bebidas são compradas principalmente na Bahia e em Sergipe, e têm como destino estabelecimentos em todas as partes do território capixaba. Essas mercadorias são trazidas sem nota fiscal e sem o recolhimento do imposto para o Estado.

APREENSÕES EM JULHO

Na segunda quinzena do mês de julho, a PRF e a Sefaz fizeram a apreensão de cinco cargas de cerveja em situação irregular no Norte do Espírito Santo. Os produtos eram transportados sem nota fiscal. De acordo com a PRF, se somadas todas as operações ocorridas na ocasião, 89,8 mil litros de cerveja foram retirados de circulação. A Sefaz informou ainda que dessas cargas apreendidas, três ainda estão retidas.
PRF apreendeu 1.440 caixas de cerveja sem nota fiscal na BR 101, na Serra
Cerveja apreendida em rodovias capixabas Crédito: PRF-ES

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