Viatura policial é recuperada após passar por cerco eletrônico em Vitória

Veículo foi recuperado após passar por cerco eletrônico de Vitória Crédito: Diony Silva | TV Gazeta

Uma viatura da Polícia Civil que era tida como roubada foi recuperada neste domingo (22) após o veículo passar pelo cerco eletrônico de Vitória. Na última sexta-feira (20), um investigador da Polícia Civil , de 52 anos, foi espancado por criminosos, em André Carloni, na Serra, durante o que foi denunciado como assalto. Após as agressões, os suspeitos fugiram com a viatura policial.

Segundo informações preliminares obtidas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, junto à Guarda Municipal, o veículo estava descaracterizado, sem plotagem e era ocupado por três pessoas - dois homens e uma mulher. Na versão dos detidos, o carro teria sido emprestado pelo policial.

Com os detidos, segundo a Guarda Municipal, foram encontrados entorpecentes, e o grupo teria afirmado que estava indo buscar mais drogas.

O trio foi interceptado enquanto passava pela Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, no final desta manhã. A Guarda Municipal teria identificado que o veículo possuía restrição de furto ou roubo e ordenou a parada, pouco antes da Ponte da Passagem.

A delegada Karina Sanz, da Corregedoria da Polícia Civil, disse que os detidos mantiveram os relatos dados à Guarda, e esclareceu que o trio informou ainda que não sabia, em princípio, que a pessoa que emprestou o veículo era um policial, nem que se tratava de uma viatura. Eles teriam descoberto posteriormente, mas continuaram a utilizá-la.

"Não sabemos em que condições realmente foi isso. A gente vai pegar a versão do policial, até para confrontar com a versão dos conduzidos, e ele vai ser investigado. Se for realmente confirmada a versão que os conduzidos estão dando, o policial vai ser afastado e vai responder criminalmente", explicou.

A delegada adiantou que o investigador - que não teve o nome divulgado - não estava a serviço quando a viatura foi levada, e o motivo pelo qual estava com o veículo é um dos questionamentos que ainda precisam de resposta. Sem dar detalhes, a delegada informou ainda que o policial já responde a alguns processos administrativos.

"Ele deve ser ouvido ainda neste domingo, ou, no mais tardar, na segunda-feira (23). Mas vai haver a maior celeridade no caso. Temos o maior interesse em esclarecer a situação. A partir do momento que for identificado que tem alguma coisa administrativamente ou criminalmente irregular, ele vai ser afastado", finalizou a delegada.

ENTENDA O CASO

O policial foi resgatado por uma ambulância da Eco101 e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. As circunstâncias do crime ainda não foram completamente esclarecidas pela polícia.

Ainda de acordo com informações obtidas pela reportagem da TV Gazeta, policiais militares que conversaram com o policial civil no hospital disseram que ele parecia desorientado e tinha dificuldade para falar. Mesmo assim, o policial contou que dirigia a viatura, quando foi rendido por três homens armados, que o agrediram com pedaços de madeira.

O policial contou ainda que, depois de agredi-lo, os bandidos fugiram com a arma dele e a viatura. A Polícia Civil confirmou que a viatura roubada estava devidamente caracterizada, com todos os adesivos que indicam que o veículo pertence à polícia.