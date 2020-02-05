Viatura falsa da Polícia Civil é flagrada na Grande São Paulo

Viatura falsa da Polícia Civil (à direita) encontrada em rua de Itaquaquecetuba, na noite desta terça-feira (4) Crédito: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar identificou uma viatura falsa da Polícia Civil, por volta das 18h30 desta terça-feira (4), em Itaquaquecetuba (Grande SP). Nenhum suspeito pela clonagem do veículo havia sido identificado até a publicação desta reportagem.

Policiais militares faziam ronda pela rua Assai, quando desconfiaram de um Chevrolet Classic, que estava estacionado, sem ninguém dentro.

Segundo relatado pelos PMs, alguns detalhes do veículo chamaram a atenção, como a inexistência do símbolo da Polícia Civil no capô do carro, além de o modelo ser antigo.

Imagens do Classic, enviados à reportagem, mostram que a viatura falsa era identificada como do 80° DP (Santo Amaro, na zona sul).

Os PMs ainda afirmaram que verificaram as placas e número do chassi do carro suspeito, constatando a clonagem do veículo.

A falsa viatura, de acordo com boletim de ocorrência, estaria destrancada. Por isso, os policiais a abriram e encontraram, no interior do veículo, dois distintivos da Polícia Civil, além de uma camisa e um moletom da instituição.

Após o flagrante, o carro clonado foi colocado ao lado da viatura verdadeira, quando foi constatada a falsificação grosseira do veículo.

O Classic e objetos foram apreendidos.