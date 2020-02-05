Polícia Militar faz operação no Complexo da Penha, em Vitória

Operação Anóxia reuniu policiais de várias unidades da Grande Vitória Crédito: PMES

A Polícia Militar deflagrou, nesta quarta-feira (05), uma operação no Complexo da Penha, em Vitória. Denominada "Anóxia", a ação, segundo a corporação, é uma resposta aos enfrentamentos sofridos por policiais durante o patrulhamento.

De acordo com a Polícia Militar (PM), houve um aumento significativo do número de confrontos na região no mês de janeiro. Por causa disso, a corporação decidiu, em uma força conjunta com diversos setores da PM, ocupar a região por tempo indeterminado.

A atuação militar é feita em pontos de bloqueio e também há incursão em áreas de risco. Há presença de policiais da Força Tática de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Esta é a primeira fase da operação, que pode durar dias ou até meses. "Vamos ocupar a região até que a área seja pacificada", declarou o comandante geral da PM, coronel Sartório.