Mais de 30 acusados de crimes sexuais como estupro são presos no ES

De acordo com informações da Polícia Civil, as diligências foram realizadas de forma sigilosa, após levantamentos da equipe da Supic. Todos os indivíduos detidos possuíam mandados de prisão em aberto, seja de prisão temporária, preventiva ou por condenação. Também segundo a PC, o nome da operação foi inspirado no trabalho das divisões especializadas em crimes sexuais existentes em alguns departamentos de polícia norte-americanos, denominados Special Victims Unit (SVU) ou Unidade de Vítimas Especiais, em português.