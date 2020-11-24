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Em Jardim Carapina

Corpo de bebê recém-nascido é encontrado no lixo na Serra

Segundo a Polícia Militar, uma pessoa encontrou o corpo do menino em uma sacola no lixo e acionou os militares

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 17:45
Viatura da Polícia Militar
Policiais militares foram ao local e constataram que o bebê já estava morto Crédito: Carlos Alberto Silva
Um bebê recém-nascido foi encontrado morto no bairro Jardim Carapina, na Serra, na manhã desta terça-feira (24). De acordo com a Polícia Militar, o corpo do menino foi encontrado no lixo, dentro de uma sacola.
A polícia informou que uma pessoa ligou para o Centro Integrado de Operacional de Defesa Social (Ciodes) informando que havia encontrado o corpo da criança, sem saber se o bebê estava vivo ou morto. Os militares foram até o local e constataram que o recém-nascido já estava sem vida.
Polícia Civil foi acionada e informou que o caso foi registado como morte a esclarecer. O corpo do bebê foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser identificado e para a realização do exame cadavérico, que apontará a causa da morte. A ocorrência será investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

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