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Operação da Polícia Civil

Homem é preso por violência doméstica em Mimoso do Sul

Durante a ação da Polícia Civil, outro homem também foi preso. Armas e munições foram apreendidas na operação no Sul do ES

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 11:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 11:27
Além dele, um outro homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo, mas pagou fiança e foi liberado
Homem é preso por violência doméstica em Mimoso do Sul Crédito: Polícia Civil
Um homem, que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de violência doméstica, foi preso em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (23), durante diligências da Polícia Civil. Armas e munições também foram apreendidas na ação.
Homem é preso por violência doméstica em Mimoso do Sul
Além do detido por violência doméstica, outro homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo, mas pagou fiança e foi liberado. O primeiro alvo foi na localidade de Poço Dantas, na zona rural de Mimoso do Sul, onde a equipe deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência de um homem investigado pelos crimes de tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo, explicou o delegado Rômulo Carvalho.
No imóvel onde estava o homem, os policiais encontraram duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 32, com seis munições e uma garrucha calibre 22, com dois cartuchos. As armas e as munições foram apreendidas.
Em seguida, os policiais se dirigiram à localidade de Pratinha, em Mimoso do Sul, onde aconteceu a prisão por violência doméstica. No local, cumprimos um mandado de prisão contra um homem de 48 anos pelo crime de violência doméstica. Ele já foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, informou o delegado.
A última ação foi na localidade de Vila da Penha, em Muqui, onde os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de uma mulher, de 31 anos. Uma pistola calibre 9 mm, com 10 cartuchos, foi apreendida. A dona da casa não foi localizada.

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