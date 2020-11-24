Homem é preso por violência doméstica em Mimoso do Sul Crédito: Polícia Civil

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Além do detido por violência doméstica, outro homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo, mas pagou fiança e foi liberado. O primeiro alvo foi na localidade de Poço Dantas, na zona rural de Mimoso do Sul, onde a equipe deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência de um homem investigado pelos crimes de tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo, explicou o delegado Rômulo Carvalho.

No imóvel onde estava o homem, os policiais encontraram duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 32, com seis munições e uma garrucha calibre 22, com dois cartuchos. As armas e as munições foram apreendidas.

Em seguida, os policiais se dirigiram à localidade de Pratinha, em Mimoso do Sul, onde aconteceu a prisão por violência doméstica. No local, cumprimos um mandado de prisão contra um homem de 48 anos pelo crime de violência doméstica. Ele já foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, informou o delegado.