Um homem, que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de violência doméstica, foi preso em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (23), durante diligências da Polícia Civil. Armas e munições também foram apreendidas na ação.
Homem é preso por violência doméstica em Mimoso do Sul
Além do detido por violência doméstica, outro homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo, mas pagou fiança e foi liberado. O primeiro alvo foi na localidade de Poço Dantas, na zona rural de Mimoso do Sul, onde a equipe deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência de um homem investigado pelos crimes de tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo, explicou o delegado Rômulo Carvalho.
No imóvel onde estava o homem, os policiais encontraram duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 32, com seis munições e uma garrucha calibre 22, com dois cartuchos. As armas e as munições foram apreendidas.
Em seguida, os policiais se dirigiram à localidade de Pratinha, em Mimoso do Sul, onde aconteceu a prisão por violência doméstica. No local, cumprimos um mandado de prisão contra um homem de 48 anos pelo crime de violência doméstica. Ele já foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, informou o delegado.
A última ação foi na localidade de Vila da Penha, em Muqui, onde os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de uma mulher, de 31 anos. Uma pistola calibre 9 mm, com 10 cartuchos, foi apreendida. A dona da casa não foi localizada.