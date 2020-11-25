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Polícias do ES e MG

Investigado por armazenar e distribuir pornografia infantil é preso no ES

Auxiliar técnico, de 29 anos, foi detido em hotel na Serra; policiais do Espírito Santo deram apoio à polícia de Minas Gerais na operação 'Black Dolphin'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 18:15

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 18:15

Polícias integradas realizam prisão de suspeito de distribuir pornografia infantil no ES
Polícias integradas realizam prisão de suspeito de distribuir pornografia infantil no ES Crédito: Pexels
A Operação intitulada "Black Dolphin", ou Golfinho Preto, em português, foi iniciada nesta quarta-feira (25) em diversos estados do Brasil e resultou em uma prisão no Espírito Santo. Um auxiliar técnico, de 29 anos, foi preso em flagrante por armazenamento e distribuição de pornografia infantil. As Polícias Civil e Militar capixabas localizaram o suspeito, em apoio a diligências da Polícia Civil de Minas Gerais.
Investigado por armazenar e distribuir pornografia infantil é preso no ES
De acordo com informações da PCES, na manhã desta quarta-feira (25) o titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente de Minas Gerais relatou que havia cumprido mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, em Minas Gerais, onde apreendeu material de conteúdo pornográfico envolvendo menores. No entanto, o investigado estava em um hotel no município da Serra, em viagem a trabalho. O delegado pediu apoio à equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar do ES em uma diligência. 
O homem foi localizado pela equipe da PMES e conduzido à Delegacia Regional da Serra. O comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Leonardo Celante, destacou a importância da integração entre as polícias. Independentemente do Estado, há uma integração entre Polícia Militar e Polícia Civil. São passadas informações que colaboram diretamente com operações que podem ser realizadas para deter criminosos, declarou.
Com o detido não havia nenhum material ilícito, porém, os arquivos apreendidos em Minas Gerais estavam armazenados em um programa no computador que disponibiliza o conteúdo para acesso e compartilhamento remoto. Essas informações foram repassadas para o plantonista da Delegacia Regional da Serra, delegado Rodrigo Rosa.
Nosso entendimento é que, mesmo os arquivos estando em um Estado e o suspeito em outro, ele poderia acessar e compartilhar de qualquer lugar, tratando-se de crime permanente, explicou o delegado.
Na delegacia, o conduzido confessou o armazenamento de arquivos, mas negou o compartilhamento dos dados. Entretanto, o compartilhamento foi comprovado com a busca realizada nos dispositivos.
Também segundo a PCES, ele foi autuado em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A decisão sobre transferência do detido para Minas Gerais ficará a cargo do Poder Judiciário do Estado mineiro.

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