Polícias integradas realizam prisão de suspeito de distribuir pornografia infantil no ES Crédito: Pexels

A Operação intitulada "Black Dolphin", ou Golfinho Preto, em português, foi iniciada nesta quarta-feira (25) em diversos estados do Brasil e resultou em uma prisão no Espírito Santo. Um auxiliar técnico, de 29 anos, foi preso em flagrante por armazenamento e distribuição de pornografia infantil. As Polícias Civil e Militar capixabas localizaram o suspeito, em apoio a diligências da Polícia Civil de Minas Gerais.

Your browser does not support the audio element. Investigado por armazenar e distribuir pornografia infantil é preso no ES

De acordo com informações da PCES, na manhã desta quarta-feira (25) o titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente de Minas Gerais relatou que havia cumprido mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, em Minas Gerais, onde apreendeu material de conteúdo pornográfico envolvendo menores. No entanto, o investigado estava em um hotel no município da Serra, em viagem a trabalho. O delegado pediu apoio à equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar do ES em uma diligência.

O homem foi localizado pela equipe da PMES e conduzido à Delegacia Regional da Serra. O comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Leonardo Celante, destacou a importância da integração entre as polícias. Independentemente do Estado, há uma integração entre Polícia Militar e Polícia Civil. São passadas informações que colaboram diretamente com operações que podem ser realizadas para deter criminosos, declarou.

Com o detido não havia nenhum material ilícito, porém, os arquivos apreendidos em Minas Gerais estavam armazenados em um programa no computador que disponibiliza o conteúdo para acesso e compartilhamento remoto. Essas informações foram repassadas para o plantonista da Delegacia Regional da Serra, delegado Rodrigo Rosa.

Nosso entendimento é que, mesmo os arquivos estando em um Estado e o suspeito em outro, ele poderia acessar e compartilhar de qualquer lugar, tratando-se de crime permanente, explicou o delegado.

Na delegacia, o conduzido confessou o armazenamento de arquivos, mas negou o compartilhamento dos dados. Entretanto, o compartilhamento foi comprovado com a busca realizada nos dispositivos.