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Bairro Novo Brasil

Adolescente é baleado, foge e morre dentro de igreja de Cariacica

De acordo com informações da Polícia Militar e de testemunhas, após ser baleado no bairro Novo Brasil, Uilton Meira de Oliveira Junior, de 16 anos, entrou ferido em uma igreja da região e morreu no local
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

05 jan 2021 às 10:56

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 10:56

DHPP de Cariacica
DHPP de Cariacica Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Correção

05/01/2021 - 1:43
Uma versão anterior deste texto afirmava erroneamente que a vítima era um homem, no entanto, a reportagem da TV Gazeta constatou no local que se tratava de um adolescente, Uilton Meira de Oliveira Junior, de 16 anos. A informação foi corrigida no texto e no título.
O adolescente Uilton Meira de Oliveira Junior, de 16 anos, foi baleado na rua Rondônia, no bairro Novo Brasil, em Cariacica, por volta das 21h desta segunda-feira (04). De acordo com informações da Polícia Militar, ao tentar se refugiar dentro de uma igreja da região, a vítima acabou não resistindo e morreu no local. Em nota, a PM afirmou que a Polícia Civil foi acionada.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Em nota, a PC acrescentou que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada e que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181.
Em Cariacica
Adolescente foi baleado e morreu na igreja Crédito: Reprodução | TV Gazeta
De acordo com informações da repórter Daniela Carla, para a TV Gazeta, o crime aconteceu pouco após o culto na igreja evangélica da localidade. Amigos da vítima disseram à reportagem que chegaram próximo à igreja cerca de oito homens armados, que roubaram celulares e afirmaram procurarem um rapaz, que não era o jovem que acabou morto. Por não terem encontrado o alvo, decidiram matar qualquer pessoa e atiraram. 
O pastor à frente da igreja Deus é Amor, Alessandro Cláudio Neves, disse quais foram as últimas palavras do adolescente: "Foi tudo muito rápido. Ele só disse 'me perdoa por tudo o que eu fiz'. Falou só isso e morreu". 
Também de acordo com apuração da TV Gazeta, pouco tempo antes do ocorrido, Uilton estava com amigos em frente a um bar da região, que fica a 150 metros da igreja. Ele foi baleado e correu para dentro do templo religioso. O culto havia encerrado há poucos minutos. As cerca de 10 pessoas que ainda estavam na igreja entraram em pânico.
A Polícia Militar informou à reportagem que reforçou o policiamento no bairro Novo Brasil. "A gente intensifica o policiamento em todas as ruas do bairro para proporcionar maior segurança à comunidade", disse o sargento Washington.
Moradores da região disseram à reportagem que não conheciam o adolescente morto. 
Após o culto da igreja Deus é Amor
Adolescente foi morto em Novo Brasil, em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

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