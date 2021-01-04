Polícia identifica suspeitos de matar jovem e criança em réveillon no ES

Muitas pessoas ainda estavam na areia da praia na hora dos disparos — Foto: Reprodução/TV Gazeta Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo informações da Delegacia de Polícia de Marataízes, os investigadores tiveram acesso às imagens do videomonitoramento da prefeitura e identificaram os suspeitos de terem atirado em Pueblo Zaniboni e atingido Victor Hugo Moreira com uma bala perdida, após uma discussão devido a um rojão, na Praia Central.

Até a tarde desta segunda-feira (4), ninguém foi preso — mas a previsão dos investigadores é de que o caso seja resolvido ainda nesta semana. Pueblo e Victor Hugo foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, mas já chegaram sem vida.

O CASO

O delegado Thiago Viana, contou no dia 01 de janeiro, que Pueblo foi atingido ao se aproximar de um grupo durante a discussão por causa do rojão e um outro rapaz sacou um revólver e atirou nele. Na confusão, Victor Hugo, que estava com a família na praia, também foi atingido.

Segundo Edson Faria, o padrasto da criança, eles estavam próximo ao playground na hora que o enteado foi atingido. “A mãe dele gritou para ele correr. Ele correu e chegou a se esconder debaixo do banco, mas infelizmente ele já tinha sido alvejado”, contou.