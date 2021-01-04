Polícia identifica suspeitos de matar jovem e criança em réveillon no ES

A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (4) que já identificou os suspeitos do duplo homicídio que aconteceu no réveillon em Marataízes, no litoral da região Sul do Espírito Santo, pouco depois da meia-noite, quando um jovem de 18 anos e uma criança de 10 anos foram mortos por disparos de arma de fogo.
Segundo informações da Delegacia de Polícia de Marataízes, os investigadores tiveram acesso às imagens do videomonitoramento da prefeitura e identificaram os suspeitos de terem atirado em Pueblo Zaniboni e atingido Victor Hugo Moreira com uma bala perdida, após uma discussão devido a um rojão, na Praia Central.
Até a tarde desta segunda-feira (4), ninguém foi preso — mas a previsão dos investigadores é de que o caso seja resolvido ainda nesta semana. Pueblo e Victor Hugo foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, mas já chegaram sem vida.
O CASO
O delegado Thiago Viana, contou no dia 01 de janeiro, que Pueblo foi atingido ao se aproximar de um grupo durante a discussão por causa do rojão e um outro rapaz sacou um revólver e atirou nele. Na confusão, Victor Hugo, que estava com a família na praia, também foi atingido.
Segundo Edson Faria, o padrasto da criança, eles estavam próximo ao playground na hora que o enteado foi atingido. “A mãe dele gritou para ele correr. Ele correu e chegou a se esconder debaixo do banco, mas infelizmente ele já tinha sido alvejado”, contou.
Victor Hugo é de Divinópolis, em Minas Gerais, e foi enterrado no sábado (2). Ainda de acordo com a família, passar a virada de ano no litoral Sul do Estado foi um pedido da criança. “A gente veio no dia 12 de outubro, ele gostou muito e resolvemos voltar”, disse o padrasto.