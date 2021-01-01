Criança e jovem são mortos a tiros na virada do ano em praia do ES

Um menino de 10 anos e um jovem de 18 foram mortos a tiros na madrugada desta sexta-feira (1) em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. As vítimas foram baleadas durante uma discussão por conta de fogos de artifício na areia da Praia Central de Marataízes, logo depois de 0h, durante comemoração da virada do ano. Muitas pessoas ainda estavam na areia da praia na hora dos disparos.
O jovem, identificado como Pueblo, levou vários tiros, a maioria no rosto. Um tiro também acertou as costas do menino, Vitor Hugo, vítima de bala perdida. Os dois chegaram a ser socorridos para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos.
Nenhum suspeito foi preso e a Polícia Civil investiga o caso. Segundo o delegado responsável pelo caso, Thiago Viana, testemunhas foram ouvidas e as imagens das câmeras do circuito de segurança da orla serão usadas para ajudar a identificar o atirador.
Com informações do G1ES