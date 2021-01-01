Criança e jovem são mortos a tiros na virada do ano em praia do ES

Muitas pessoas ainda estavam na areia da praia na hora dos disparos — Foto: Reprodução/TV Gazeta

O jovem, identificado como Pueblo, levou vários tiros, a maioria no rosto. Um tiro também acertou as costas do menino, Vitor Hugo, vítima de bala perdida. Os dois chegaram a ser socorridos para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos.