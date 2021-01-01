Jovem é baleado após briga em baile funk em Vitória

Homem foi baleado na barriga e no braço e teve de ser submetido a cirurgia nesta sexta-feira (1)

A vítima foi levada para um hospital particular da Capital e, pouco depois, foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde passou por uma cirurgia durante a manhã desta sexta. Segundo a PM, o jovem não possuía passagem pela polícia.