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São Benedito

Jovem é baleado após briga em baile funk em Vitória

Ele foi atingido no braço e na barriga e foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória para ser submetido a uma cirurgia
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 jan 2021 às 12:00

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 12:00

Viatura da Polícia Militar
Homem foi baleado na barriga e no braço e teve de ser submetido a cirurgia nesta sexta-feira (1) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 23 anos foi baleado durante um baile funk em São Benedito, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (1). Segundo a Polícia Militar, a esposa da vítima informou aos militares que ele teria entrado em uma briga durante a festa após sofrer um empurrão e acabou sendo atingido  no braço e na barriga.
A vítima foi levada para um hospital particular da Capital e, pouco depois, foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde passou por uma cirurgia durante a manhã desta sexta. Segundo a PM, o jovem não possuía passagem pela polícia.

REGIÃO TEVE FOGUETÓRIO INTENSO

Um vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta mostra uma grande queima de fogos que teria acontecido durante o baile clandestino em São Benedito. Os fogos de artifício, inclusive, teriam sido o ponto alto das comemorações durante a festa. Confira abaixo o vídeo:

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