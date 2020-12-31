Suspeito de realizar assaltos em Vila Velha é preso pela Guarda Municipal

Um jovem de 22 anos, suspeito de realizar assaltos na região de Vila Garrido, em Vila Velha , foi preso em uma casa no bairro nesta quinta-feira (31). De acordo com a Guarda Municipal, ele havia roubado um carro e estava utilizando o veículo para cometer os crimes. Com ele, foi encontrada uma arma falsa.

O suspeito foi detido por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Facebook|Prefeitura de Vila Velha

Segundo o subinspetor Patrick, a Guarda Municipal de Vila Velha havia recebido a informação há cerca de três dias de que um homem estaria cometendo assaltos no bairro. Nesta quinta (31), uma equipe estava realizando patrulhamento na região quando um morador afirmou que o suspeito havia se escondido em uma casa nas proximidades.

Os agentes foram até a casa que, segundo o subinspetor, era do padrasto do suspeito. Ele permitiu a entrada dos agentes, que encontraram o homem com a arma falsa. O carro roubado estava estacionado em frente à residência.