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Em Vila Garrido

Suspeito de realizar assaltos em Vila Velha é preso pela Guarda Municipal

O jovem de 22 anos havia roubado um carro e estava cometendo os assaltos há três dias na região de Vila Garrido; ele estava com uma arma falsa e foi preso em uma casa no bairro

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 18:01
Um jovem de 22 anos, suspeito de realizar assaltos na região de Vila Garrido, em Vila Velha, foi preso em uma casa no bairro nesta quinta-feira (31). De acordo com a Guarda Municipal, ele havia roubado um carro e estava utilizando o veículo para cometer os crimes. Com ele, foi encontrada uma arma falsa.
Viatura da Guarda Municipal de Vila Velha em rua da cidade
O suspeito foi detido por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Facebook|Prefeitura de Vila Velha
Segundo o subinspetor Patrick, a Guarda Municipal de Vila Velha havia recebido a informação há cerca de três dias de que um homem estaria cometendo assaltos no bairro. Nesta quinta (31), uma equipe estava realizando patrulhamento na região quando um morador afirmou que o suspeito havia se escondido em uma casa nas proximidades.

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Os agentes foram até a casa que, segundo o subinspetor, era do padrasto do suspeito. Ele permitiu a entrada dos agentes, que encontraram o homem com a arma falsa. O carro roubado estava estacionado em frente à residência.
O subinspetor Patrick informou também que a Guarda Municipal acredita que o homem tenha cometido cerca de seis assaltos nos últimos três dias na região de Vila Garrido. O suspeito, além da arma falsa e do carro apreendido, foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vila Velha.

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