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Residencial São Roque

Moradores tiveram pertences saqueados após desabamento em Cariacica

A Polícia Militar afirmou que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto no local. Os militares fizeram o patrulhamento e, quando os indivíduos viram a guarnição, fugiram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 21:02

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 21:02

Caixas d'água do Condomínio São Roque I e II desabaram e moradores tiveram que deixar suas casas
Caixas d'água do Condomínio São Roque I e II desabaram e moradores tiveram que deixar suas casas Crédito: Carlos Alberto Silva
Moradores relataram à reportagem de A Gazeta que tiveram pertences saqueados no prédio em que duas caixas-d'água desabaram em dois blocos do Residencial São Roque, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (30). 
Polícia Militar afirmou que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto no local. Os militares fizeram o patrulhamento e, quando os indivíduos viram a guarnição, fugiram.
Em nota, a PM disse que, até aquele momento, não havia relatos de que algo havia sido saqueado. "Qualquer morador que sinta falta de algum objeto, deve procurar a delegacia mais próxima e registrar o fato", disse.
À reportagem de A Gazeta, moradores não quiseram gravar entrevista, mas disseram que pessoas de fora do condomínio aproveitaram a confusão para entrar nos apartamentos e roubar objetos, móveis e outros pertences.

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