Moradores tiveram pertences saqueados após desabamento em Cariacica

Moradores relataram à reportagem de A Gazeta que tiveram pertences saqueados no prédio em que duas caixas-d'água desabaram em dois blocos do Residencial São Roque, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (30).
A Polícia Militar afirmou que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto no local. Os militares fizeram o patrulhamento e, quando os indivíduos viram a guarnição, fugiram.
Em nota, a PM disse que, até aquele momento, não havia relatos de que algo havia sido saqueado. "Qualquer morador que sinta falta de algum objeto, deve procurar a delegacia mais próxima e registrar o fato", disse.
À reportagem de A Gazeta, moradores não quiseram gravar entrevista, mas disseram que pessoas de fora do condomínio aproveitaram a confusão para entrar nos apartamentos e roubar objetos, móveis e outros pertences.