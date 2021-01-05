Vítimas de tiroteio em Cariacica eram inocentes, afirma delegado

DHPP de Cariacica Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Todas as vítimas do tiroteio no bairro Flexal I, em Cariacica, ocorrido no último sábado (2) , são inocentes. A informação foi passada na tarde desta terça-feira (5) pelo delegado Fabiano Alves, adjunto do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) do município. A Polícia Civil identificou quatro dos cinco suspeitos de envolvimento no crime. Nenhum deles está preso. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas no tiroteio.

De acordo com Alves, nenhum dos cinco baleados tinham envolvimento com o ataque realizado no dia 31 de dezembro e nem sequer com o mundo do crime. O tiroteio foi uma retaliação que acabou atingindo inocentes. "No dia da virada (31) foi efetuado ataque no Morro do Quiabo, em que uma pessoa foi morta. Então no dia 2 houve retaliação em Santa Rosa. O grupo criminoso não encontrou bandidos rivais e então abordou três pessoas que estavam consertando um veículo, e chegou a agredi-las. Outras duas vítimas passaram em uma moto na hora, quando os suspeitos mandaram parar e iniciaram os disparos nas cinco pessoas. Delas, três morreram", contou a autoridade policial.

Os cinco suspeitos de envolvimento no crime ainda não foram presos. Alguns deles já têm passagens pela polícia por envolvimento em outros assassinatos. "Nós chegamos a eles através de denúncias anônimas e depoimentos prestados. Nenhum foi preso. Vinicius Domingos Lopes e Erick de Almeida Bastos fazem parte do mesmo grupo que participou da chacina da Ilha , sendo que Vinicius controla o tráfico do Morro do Quiabo e Erick é um dos mais violentos da quadrilha, o braço armado", afirmou. O delegado complementou dizendo que Vinicius participou diretamente da chacina em Vitória.

Vinicius Domingos Lopes e Erick de Almeida Bastos participaram dos crimes em Flexal I no último sábado (02) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, comentou que a facção que atuou no ataque em Cariacica tem como característica atirar sem se preocupar com o alvo. "Matam a qualquer preço, seja a quem for, a qualquer hora. Não estão preocupados em identificar os seus alvos, mas apenas em mostrar poder de fogo. Matam até inocentes, não têm compaixão e não podem viver em comunidade. A DHPP de Cariacica deu uma resposta rápida ao ocorrido, na identificação dos autores, mas precisamos prendê-los e precisamos da ajuda da comunidade para que faça denúncias", disse.

AUTORES DOS CRIMES

Além de Vinicius Domingos Lopes, conhecido como "Cara de Vaca", de 21 anos, e Erick de Almeida Bastos, chamado de "Menor Erick", de 22 anos, um adolescente de 17 anos e um outro suspeito que não teve a identidade revelada para preservar o curso das investigações também são apontados pela Polícia Civil como autores do crime. Um quinto suspeito de envolvimento no caso ainda não foi identificado.

RELEMBRE O CASO DE 2 DE JANEIRO

O ano começou violento no município de Cariacica. Um tiroteio no bairro Flexal I, na tarde do último sábado (2), deixou três mortos e dois feridos.