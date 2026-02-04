Foi apreendido

Operação mira adolescente da Serra que usava Discord para incitar crimes

O menor de idade utilizava ambientes virtuais para incentivar e transmitir maus-tratos e tortura contra animais, além de estimular a automutilação

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:32

Um adolescente de 16 anos foi apreendido durante a Operação Desconectado, na Serra, na manhã desta quarta-feira (4), suspeito de integrar uma organização criminosa digital dedicada à prática de tortura contra animais, produção e difusão de pornografia infantojuvenil, apologia ao nazismo e indução à automutilação e ao suicídio.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Contra o menor, havia um mandado de busca e apreensão. O nome dele e o bairro onde morava não estão sendo divulgados conforme orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Segundo a corporação, as investigações apuram a prática de atos cometidos em plataformas digitais, especialmente no Discord (aplicativo de comunicação via texto, áudio e vídeo), com vítimas em diversos Estados. Conforme apurado, os envolvidos utilizavam ambientes virtuais para incentivar e transmitir condutas violentas, principalmente entre crianças e adolescentes.

Adolescente é apreendido durante a Operação Desconectado contra crimes digitais 1 de 7

"Teatro do horror"

De acordo com adjunto da Draco, delegado Tarsis Gondim, as investigações revelaram um cenário descrito nos autos como um "teatro do horror". O grupo utilizava plataformas de comunicação como Discord e Telegram para transmitir ao vivo sessões de sadismo.

Foi constatado que a organização tratava a crueldade contra animais como forma de entretenimento. Os envolvidos, sob comando do adolescente apreendido, realizavam chamadas de vídeo onde mutilavam e matavam animais domésticos, enquanto espectadores incentivavam os atos Tarsis Gondim Delegado

Além disso, a organização atuava na distribuição massiva de material de abuso sexual infantil e utilizava esses conteúdos, assim como ameaças de vazamento de dados (doxing), para coagir outras vítimas, em sua maioria crianças e adolescentes, a se submeterem a rituais de degradação física e psicológica transmitidos em tempo real.

Operação realizada com urgência

Ainda conforme a Polícia Civil, a operação foi realizada com urgência devido à descoberta de que o líder do grupo articulava a reativação do jogo "Baleia Azul", uma sequência de 50 desafios que induzem progressivamente à automutilação e culminam, obrigatoriamente, no suicídio da vítima.

Durante buscas na casa do adolescente, foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e dispositivos de armazenamento de dados, que serão submetidos à perícia técnica para aprofundamento das investigações e identificação de outros possíveis envolvidos. O delegado destacou que a apreensão do adolescente foi fundamental para interromper um risco a jovens em todo o território nacional. O procedimento tramita sob segredo de Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta