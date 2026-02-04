Home
>
Polícia
>
Homem invade delegacia atrás da ex ao ser denunciado por agressão em Vila Velha

Homem invade delegacia atrás da ex ao ser denunciado por agressão em Vila Velha

Jovem de 23 anos relatou ter sido agredida durante a madrugada e ameaçada de morte; suspeito foi autuado em flagrante

Imagem de perfil de Vitor Antunes

Vitor Antunes

Estagiário / [email protected]

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:40

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha, na Prainha
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha, na Prainha Crédito: Google Maps

Um homem foi preso após invadir a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha, na tarde de terça-feira (3), no momento em que era denunciado pela ex-companheira, de 23 anos, por agressões e ameaças. O caso ocorreu na unidade localizada no bairro da Prainha.

Recomendado para você

Criança estava sob os cuidados da irmã adolescente quando saiu pelo portão, que estava aberto

Menino de 1 ano morre afogado após cair na fossa de casa vizinha em Vila Velha

Jovem de 23 anos relatou ter sido agredida durante a madrugada e ameaçada de morte; suspeito foi autuado em flagrante

Homem invade delegacia atrás da ex ao ser denunciado por agressão em Vila Velha

O menor de idade utilizava ambientes virtuais para incentivar e transmitir maus-tratos e tortura contra animais, além de estimular a automutilação

Operação mira adolescente da Serra que usava Discord para incitar crimes

Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia relatando ter sido acordada durante a madrugada pelo ex-companheiro, que teria passado a agredi-la com socos na cabeça, chutes e apertões no pescoço. A jovem afirmou ainda que o suspeito, inconformado com a separação, fez ameaças de morte contra ela e colegas de trabalho.

Embora o casal estivesse separado, os dois continuavam morando na mesma residência havia cerca de três anos. Conforme o relato da vítima, a separação de corpos ocorreu há aproximadamente um mês, mas o homem se recusava a aceitar o fim do relacionamento. Ainda de acordo com o registro policial, o suspeito teria invadido o celular da ex-companheira e acessado suas redes sociais sem autorização, além de monitorar suas comunicações.

Enquanto a vítima formalizava a denúncia, o ex-companheiro chegou ao local perguntando onde ela estava. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal.

Leia mais

Imagem - Serra derrota Porto e garante a classificação antecipada no Capixaba

Serra derrota Porto e garante a classificação antecipada no Capixaba

Imagem - Desportiva é punida no TJD e terá que jogar com portões fechados

Desportiva é punida no TJD e terá que jogar com portões fechados

Imagem - Professor do Ifes morre em incêndio em apartamento de Guarapari

Professor do Ifes morre em incêndio em apartamento de Guarapari

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais