Homem invade delegacia atrás da ex ao ser denunciado por agressão em Vila Velha

Jovem de 23 anos relatou ter sido agredida durante a madrugada e ameaçada de morte; suspeito foi autuado em flagrante

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:40

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha, na Prainha Crédito: Google Maps

Um homem foi preso após invadir a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha, na tarde de terça-feira (3), no momento em que era denunciado pela ex-companheira, de 23 anos, por agressões e ameaças. O caso ocorreu na unidade localizada no bairro da Prainha.

Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia relatando ter sido acordada durante a madrugada pelo ex-companheiro, que teria passado a agredi-la com socos na cabeça, chutes e apertões no pescoço. A jovem afirmou ainda que o suspeito, inconformado com a separação, fez ameaças de morte contra ela e colegas de trabalho.

Embora o casal estivesse separado, os dois continuavam morando na mesma residência havia cerca de três anos. Conforme o relato da vítima, a separação de corpos ocorreu há aproximadamente um mês, mas o homem se recusava a aceitar o fim do relacionamento. Ainda de acordo com o registro policial, o suspeito teria invadido o celular da ex-companheira e acessado suas redes sociais sem autorização, além de monitorar suas comunicações.

Enquanto a vítima formalizava a denúncia, o ex-companheiro chegou ao local perguntando onde ela estava. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal.

