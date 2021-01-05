Homem é detido após assaltar duas mulheres em Mata da Praia, Vitória

Um homem foi detido no bairro República, em Vitória, na tarde desta terça-feira (5) suspeito de assaltar duas mulheres. Segundo a Polícia Militar, uma arma de fogo falsa e uma bicicleta utilizadas no crime foram apreendidas.
A polícia informou que uma equipe realizava patrulhamento no bairro Mata da Praia quando uma pessoa abordou os agentes pedindo ajuda para encontrar um homem que teria roubado as mulheres próximo a um supermercado. O suspeito teria fugido de bicicleta em direção ao bairro República.
Após alguns minutos rodando o bairro, a polícia encontrou o suspeito. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.