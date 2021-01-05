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Usou arma falsa

Homem é detido após assaltar duas mulheres em Mata da Praia, Vitória

Segundo a polícia, ele teria usado uma arma falsa e fugiu de bicicleta em direção ao bairro República, onde foi detido
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 jan 2021 às 17:09

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:09

Arma falsa utilizada pelo suspeito em assalto na Mata da Praia, em Vitória
Arma falsa utilizada pelo suspeito em assalto na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Divulgação
Um homem foi detido no bairro República, em Vitória, na tarde desta terça-feira (5) suspeito de assaltar duas mulheres. Segundo a Polícia Militar, uma arma de fogo falsa e uma bicicleta utilizadas no crime foram apreendidas.
A polícia informou que uma equipe realizava patrulhamento no bairro Mata da Praia quando uma pessoa abordou os agentes pedindo ajuda para encontrar um homem que teria roubado as mulheres próximo a um supermercado. O suspeito teria fugido de bicicleta em direção ao bairro República.
Após alguns minutos rodando o bairro, a polícia encontrou o suspeito. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.

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