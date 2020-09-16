Homem é encontrado morto com as mãos amarradas em Venda Nova

Um homem foi encontrado morto com as mãos amarradas nesta quarta-feira (16) em Alto Caxixe, zona rural de Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima apresentava ferimentos de disparos de arma de fogo.
A PM afirmou que o corpo do homem havia sido jogado em uma área de vegetação. A Polícia Civil foi acionada e informou que a investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante e que não pode passar mais informações sobre o caso.