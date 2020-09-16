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Região Serrana

Homem é encontrado morto com as mãos amarradas em Venda Nova

De acordo com a Polícia Militar, o corpo do homem foi jogado em uma área de vegetação em Alto Caxixe, zona rural do município, e possuía ferimentos de disparos de arma de fogo

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 20:15
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Policiais militares atenderam a ocorrência em Venda Nova do Imigrante Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi encontrado morto com as mãos amarradas nesta quarta-feira (16) em Alto Caxixe, zona rural de Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima apresentava ferimentos de disparos de arma de fogo.
A PM afirmou que o corpo do homem havia sido jogado em uma área de vegetação. A Polícia Civil foi acionada e informou que a investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante e que não pode passar mais informações sobre o caso.

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