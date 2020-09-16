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Jardim Limoeiro

Criminoso que matou empresário na Serra continua foragido

Crime aconteceu na manhã da última segunda-feira (14); polícia divulgou foto do momento em que bandido fugia com o dinheiro roubado e duas armas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 16:40

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 16:40

Atirador que matou empresário na Serra
Atirador que matou empresário na Serra Crédito: Polícia Civil
O criminoso responsável por atirar e matar o empresário José Geraldo Rizzo, de 61 anos, em uma rua de Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã da última segunda-feira (14), ainda não foi preso. O acusado já foi identificado pela Polícia Civil. Segundo o delegado José Luiz Pazeto, titular da 3ª Delegacia Regional da Serra, ele é conhecido como 'Costela', e tem 27 anos.
A polícia divulgou uma foto do momento em que o homem fugia com o dinheiro roubado e duas armas no bairro Jardim Limoeiro. No dia do crime, o delegado disse acreditar que a prisão do criminoso aconteceria em questão de horas e pediu para que as pessoas utilizassem o 181 para denunciar.

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Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação no Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
A PC destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

ADOLESCENTE FOI DETIDO

Além desse suspeito que está foragido, um adolescente de apenas 15 anos participou do latrocínio (assalto seguido de morte) e já foi apreendido. Com cinco passagens pela polícia, ele teria recebido R$ 1 mil para dirigir o carro utilizado na ação criminosa. Entre os crimes cometidos anteriormente por ele, estão tráfico de drogas e roubo.
De acordo com a Polícia Militar, o rapaz tentou fugir de carro quando ouviu os três tiros de arma de fogo. No entanto, ele acabou detido por policiais cerca de dez minutos depois do crime. Já o homem de 27 anos, que efetuou os disparos, fugiu correndo pelas ruas do bairro e ainda não foi localizado.

UMA DAS ARMAS NA FOTO ERA DA VÍTIMA

Conforme informado pelo delegado Pazeto, uma das armas que o homem segurava no momento em que foi fotografado pertencia à vítima. Além de empresário, testemunhas disseram que José Geraldo Rizzo era policial da reserva. Ou seja, estava aposentado. A pistola que ele portava era de calibre 380.

CRIME PLANEJADO: R$ 52 MIL LEVADOS

Devido à dinâmica do crime, a Polícia Militar acredita que o crime foi planejado e que os criminosos tinham informações privilegiadas sobre a vítima, que estava prestes a depositar R$ 52 mil em dinheiro. O assalto e os disparos aconteceram na frente de uma agência bancária, por volta das 10h30 desta segunda (14) .

CARRO ERA ROUBADO E ESTAVA COM PLACA ADULTERADA

Apreendido, o carro utilizado no crime tinha restrição. Segundo a PM, o veículo havia sido roubado no último dia 10, por volta das 22h, no bairro Laranjeiras, na Serra. Nesta segunda-feira (14), ele estava com a placa adulterada. O dono do veículo compareceu à Delegacia Regional da cidade durante a tarde (14) e não reconheceu o adolescente como o responsável pelo roubo do automóvel.

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