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Violência no Sul do ES

Casal é rendido e tem carros roubados no interior de Cachoeiro

Casal foi rendido por três homens em casa e teve dois carros levados pelos bandidos na noite desta segunda-feira (14), no distrito de São Joaquim

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 16:20
Bandidos levaram dois carros, eletrodomésticos e cartões do casal Crédito: Arquivo
Um casal que mora no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, viveu momentos de tensão na noite desta segunda-feira (14). Eles foram rendidos quando estavam em casa por três homens armados. Os bandidos levaram dois carros, eletrodomésticos e cartões de crédito.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu às 20h15, na localidade de Córrego Alto, que fica no distrito de São Joaquim. O casal estava em casa quando foi surpreendido por três homens, sendo que dois estavam com o rosto coberto e um terceiro com uma arma de fogo em mãos.
Eles anunciaram o assalto e levaram uma Volkswagem Saveiro de cor vermelha e um Volkswagem Gol, prata. Além dos veículos, os criminosos também roubaram uma motosserra, uma geladeira, um televisor, uma roçadeira, celulares, documentos pessoais e cartões de crédito.
Os bandidos fugiram em direções opostas  o que dirigia o Gol, seguiu para a região central de São Joaquim, já o que estava na Saveiro foi para o distrito de Coutinho.
Até o momento, não há informações do paradeiro dos pertences das vítimas e dos suspeitos, segundo a polícia. Denúncias podem ser feitas pelo 181.

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