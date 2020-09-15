Casal é rendido e tem carros roubados no interior de Cachoeiro

Bandidos levaram dois carros, eletrodomésticos e cartões do casal Crédito: Arquivo

Um casal que mora no interior de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, viveu momentos de tensão na noite desta segunda-feira (14). Eles foram rendidos quando estavam em casa por três homens armados. Os bandidos levaram dois carros, eletrodomésticos e cartões de crédito.

Segundo informações da Polícia Militar , o crime aconteceu às 20h15, na localidade de Córrego Alto, que fica no distrito de São Joaquim. O casal estava em casa quando foi surpreendido por três homens, sendo que dois estavam com o rosto coberto e um terceiro com uma arma de fogo em mãos.

Eles anunciaram o assalto e levaram uma Volkswagem Saveiro de cor vermelha e um Volkswagem Gol, prata. Além dos veículos, os criminosos também roubaram uma motosserra, uma geladeira, um televisor, uma roçadeira, celulares, documentos pessoais e cartões de crédito.

Os bandidos fugiram em direções opostas  o que dirigia o Gol, seguiu para a região central de São Joaquim, já o que estava na Saveiro foi para o distrito de Coutinho.