Vídeo mostra assassino em fuga após matar empresário na Serra

Vídeo mostra criminoso fugindo após assassinar empresário na Serra Crédito: Reprodução/Vídeo obtido pela TV Gazeta

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TV Gazeta também é possível ver o criminoso fugir correndo depois de atirar no dono de supermercado José Geraldo Rizzo, de 61 anos. O assalto que terminou com a morte de um empresário no bairro Jardim Limoeiro, na Serra , foi gravado por câmeras de videomonitoramento. As imagens mostram a movimentação na Avenida Lourival Nunes, por volta das 10h30 de segunda-feira (14), quando o crime aconteceu. No vídeo obtido pelatambém é possível ver o criminoso fugir correndo depois de atirar no dono de supermercado José Geraldo Rizzo, de 61 anos.

Pelas imagens, também é possível ver o corre-corre das pessoas que estão perto do local do crime. Muitas delas vão em direção ao dono de supermercado, que fica caído no chão após ser baleado. Veja o vídeo:

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O CRIME

No momento do crime, José Geraldo carregava um malote de dinheiro para ser depositado em um banco, quando foi rendido e baleado pelo criminoso. O comerciante chegou a ser socorrido e levado para o hospital por populares, mas não resistiu aos ferimentos.

TV Gazeta, testemunhas contaram para a polícia que além de comerciante, a vítima era policial da reserva. Buscas foram realizadas e um dos suspeitos foi abordado em um carro, que estava com restrição de furto e roubo. O condutor foi detido e confessou participação no crime. Já o carona conseguiu fugir. De acordo com a Polícia Militar , após o crime, o suspeito levou uma arma que era de José Geraldo, uma pistola calibre 380, e também o malote de dinheiro com R$ 52 mil. Segundo apuração da, testemunhas contaram para a polícia que além de comerciante, a vítima era policial da reserva. Buscas foram realizadas e um dos suspeitos foi abordado em um carro, que estava com restrição de furto e roubo. O condutor foi detido e confessou participação no crime. Já o carona conseguiu fugir.

Atualização: A Polícia Civil informou, por nota, que o caso foi encaminhado para o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). "O caso seguirá sob investigação, com o objetivo de localizar o segundo suspeito, que ainda não foi encontrado. O indivíduo possui a alcunha de 'Costela'", disse.