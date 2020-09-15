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Bairro Jardim Limoeiro

Vídeo mostra assassino em fuga após matar empresário na Serra

No vídeo obtido pela TV Gazeta é possível ver o criminoso fugir correndo depois de ter atirado no dono de supermercado José Geraldo Rizzo, de 61 anos, na Avenida Lourival Nunes

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 10:47
Vídeo mostra criminoso fugindo após assassinar empresário na Serra
Vídeo mostra criminoso fugindo após assassinar empresário na Serra Crédito: Reprodução/Vídeo obtido pela TV Gazeta
Vídeo mostra assassino em fuga após matar empresário na Serra
O assalto que terminou com a morte de um empresário no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, foi gravado por câmeras de videomonitoramento. As imagens mostram a movimentação na Avenida Lourival Nunes, por volta das 10h30 de segunda-feira (14), quando o crime aconteceu. No vídeo obtido pela TV Gazeta também é possível ver o criminoso fugir correndo depois de atirar no dono de supermercado José Geraldo Rizzo, de 61 anos.
Pelas imagens, também é possível ver o corre-corre das pessoas que estão perto do local do crime. Muitas delas vão em direção ao dono de supermercado, que fica caído no chão após ser baleado. Veja o vídeo:

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O CRIME

No momento do crime, José Geraldo carregava um malote de dinheiro para ser depositado em um banco, quando foi rendido e baleado pelo criminoso. O comerciante chegou a ser socorrido e levado para o hospital por populares, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com a Polícia Militar, após o crime, o suspeito levou uma arma que era de José Geraldo, uma pistola calibre 380, e também o malote de dinheiro com R$ 52 mil. Segundo apuração da TV Gazeta, testemunhas contaram para a polícia que além de comerciante, a vítima era policial da reserva. Buscas foram realizadas e um dos suspeitos foi abordado em um carro, que estava com restrição de furto e roubo. O condutor foi detido e confessou participação no crime. Já o carona conseguiu fugir.
Atualização: A Polícia Civil informou, por nota, que o caso foi encaminhado para o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). "O caso seguirá sob investigação, com o objetivo de localizar o segundo suspeito, que ainda não foi encontrado. O indivíduo possui a alcunha de 'Costela'", disse.
A nota ainda destaca que "a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas."

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