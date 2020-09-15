Guarda apreende mais de 400 pinos de cocaína com menor em Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu 413 pinos de cocaína no bairro Boa Vista I por volta das 20h desta segunda-feira (14). De acordo com a guarda, as drogas estavam com um adolescente de 14 anos e um outro jovem, maior de idade. Os dois já possuem registro na polícia por tráfico de drogas.
A guarda informou que os suspeitos estavam passando pela Rua Oswald de Andrade e apresentaram comportamento suspeito. Eles então receberam a ordem de parada e, durante a revista, agentes encontraram as drogas. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Vila Velha.