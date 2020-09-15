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Em Boa Vista I

Guarda apreende mais de 400 pinos de cocaína com menor em Vila Velha

De acordo com a Guarda Municipal, o adolescente estava acompanhado de outro jovem maior de idade e ambos possuem registro na polícia por tráfico de drogas

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 21:22
A imagem mostra os pinos de cocaína dispostos em sacola em cima de uma superfície
A Guarda Municipal encontrou quase 500 pinos de cocaína com um adolescente em Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda Municipal
A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu 413 pinos de cocaína no bairro Boa Vista I por volta das 20h desta segunda-feira (14). De acordo com a guarda, as drogas estavam com um adolescente de 14 anos e um outro jovem, maior de idade. Os dois já possuem registro na polícia por tráfico de drogas. 
A guarda informou que os suspeitos estavam passando pela Rua Oswald de Andrade e apresentaram comportamento suspeito. Eles então receberam a ordem de parada e, durante a revista, agentes encontraram as drogas. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Vila Velha.

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