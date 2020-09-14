Idoso morre após cair de telhado em Vila Velha

Um idoso caiu do telhado de uma casa e morreu na tarde desta segunda-feira (14), no bairro Aribiri, em Vila Velha. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a informação foi registrada pelo Ciodes após acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito. Ainda segundo a PM, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.
Uma moradora da região, que preferiu não se identificar, contou que a vítima tinha por volta dos 80 anos. "Ele estava mexendo no telhado e caiu, por volta das 15h. Aconteceu na Rua São Luís", afirmou.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que ainda não há detalhes sobre o caso.