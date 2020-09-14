Vídeo: motociclistas protestam contra morte de entregador em Vitória

Um protesto de motociclistas percorreu as principais avenidas de Vitória na tarde desta segunda-feira (14). Os manifestantes saíram do bairro Goiabeiras por volta das 16h30, passando pela Avenida Fernando Ferrari e também pela Reta da Penha. A motivação era a morte de Renato Vieira da Costa, de 31 anos, que trabalhava entregando lanches por um aplicativo. A Polícia Militar acompanhou o protesto até o momento em que os entregadores se dispersaram. Alguns foram no sentido Goiabeiras e outros passaram pela Terceira Ponte, com destino a Vila Velha.
Renato morreu na noite do último sábado (12), ao ser atingido por um carro enquanto estava parado em um semáforo, em Goiabeiras, na capital. O acidente aconteceu na Avenida Fernando Ferrari, por volta das 20h.
Pouco antes de 17h30, os motociclistas já estavam perto da Terceira Ponte. Às 18h, a Guarda Municipal de Vitória havia informado que os entregadores ainda estavam concentrados antes da praça do pedágio. Entretanto, a Rodosol disse que um pequeno grupo atravessou a ponte no sentido Vitória-Vila Velha por volta de 17h53. Segundo a concessionária, os manifestantes se dispersaram.
Nesta segunda (14), a TV Gazeta recebeu imagens que mostram o momento do acidente. Renato foi atingido pelo carro e arremessado para o outro lado da via, atingindo um muro. Ele morreu no local. Veja o vídeo: