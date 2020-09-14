Vídeo: motociclistas protestam contra morte de entregador em Vitória

Renato morreu na noite do último sábado (12), ao ser atingido por um carro enquanto estava parado em um semáforo, em Goiabeiras, na capital. O acidente aconteceu na Avenida Fernando Ferrari, por volta das 20h.

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Pouco antes de 17h30, os motociclistas já estavam perto da Terceira Ponte. Às 18h, a Guarda Municipal de Vitória havia informado que os entregadores ainda estavam concentrados antes da praça do pedágio. Entretanto, a Rodosol disse que um pequeno grupo atravessou a ponte no sentido Vitória-Vila Velha por volta de 17h53. Segundo a concessionária, os manifestantes se dispersaram.