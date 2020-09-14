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Protesto

Vídeo: motociclistas protestam contra morte de entregador em Vitória

Manifestantes saíram do bairro Goiabeiras por volta das 16h30 e passaram pela Avenida Reta da Penha; Rodosol afirma que o grupo se dispersou antes das 18h

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 17:28
Imagens do protesto, com motoboys ocupando faixas das avenidas de Vitória
Motoboys protestaram contra morte de entregador de aplicativos nesta segunda-feira (14) em Vitória Crédito: Internauta
Um protesto de motociclistas percorreu as principais avenidas de Vitória na tarde desta segunda-feira (14). Os manifestantes saíram do bairro Goiabeiras por volta das 16h30, passando pela Avenida Fernando Ferrari e também pela Reta da Penha. A motivação era a morte de Renato Vieira da Costa, de 31 anos, que trabalhava entregando lanches por um aplicativo. A Polícia Militar acompanhou o protesto até o momento em que os entregadores se dispersaram. Alguns foram no sentido Goiabeiras e outros passaram pela Terceira Ponte, com destino a Vila Velha.
Renato morreu na noite do último sábado (12), ao ser atingido por um carro enquanto estava parado em um semáforo, em Goiabeiras, na capital. O acidente aconteceu na Avenida Fernando Ferrari, por volta das 20h.
Pouco antes de 17h30, os motociclistas já estavam perto da Terceira Ponte.  Às 18h, a Guarda Municipal de Vitória havia informado que os entregadores ainda estavam concentrados antes da praça do pedágio. Entretanto, a Rodosol disse que um pequeno grupo atravessou a ponte no sentido Vitória-Vila Velha por volta de 17h53. Segundo a concessionária, os manifestantes se dispersaram.
Nesta segunda (14), a TV Gazeta recebeu imagens que mostram o momento do acidente. Renato foi atingido pelo carro e arremessado para o outro lado da via, atingindo um muro. Ele morreu no local. Veja o vídeo:

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