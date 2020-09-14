Incêndio em área de vegetação é registrado em praia de Vila Velha

Um incêndio foi registrado na tarde desta segunda-feira (14) em uma área de vegetação localizada na Praia dos Recifes, na Barra do Jucu, em Vila Velha. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que ainda se encontra no local, equipes foram acionadas por volta das 15h40 para atender a ocorrência, sob relatos de fogo com muita fumaça preta.
Segundo o biólogo e morador da região, Lucas Roberto Pinto da Penha, de 23 anos, trata-se de um incêndio de grandes proporções. "O fogo está se alastrando em um terreno grande de mata, desde o horário do almoço. Agora à tarde os bombeiros chegaram, mas não estão conseguindo entrar no local, porque a mata é fechada. O fogo já está ao lado das casas", contou.
Mais informações em instantes.