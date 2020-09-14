Incêndio em área de vegetação é registrado em praia de Vila Velha

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Segundo o biólogo e morador da região, Lucas Roberto Pinto da Penha, de 23 anos, trata-se de um incêndio de grandes proporções. "O fogo está se alastrando em um terreno grande de mata, desde o horário do almoço. Agora à tarde os bombeiros chegaram, mas não estão conseguindo entrar no local, porque a mata é fechada. O fogo já está ao lado das casas", contou.