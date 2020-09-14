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Na Barra do Jucu

Incêndio em área de vegetação é registrado em praia de Vila Velha

O Corpo de Bombeiros está no local combatendo as chamas; segundo um morador, o fogo está em uma área de mata fechada, mas já chega perto de casas da região

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 18:59
Incêndio em região de mata é registrado na Praia dos Recifes, em Vila Velha
Incêndio em região de mata é registrado na Praia dos Recifes, em Vila Velha Crédito: Lucas Roberto Pinto da Penha
Um incêndio foi registrado na tarde desta segunda-feira (14) em uma área de vegetação localizada na Praia dos Recifes, na Barra do Jucu, em Vila Velha. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que ainda se encontra no local, equipes foram acionadas por volta das 15h40 para atender a ocorrência, sob relatos de fogo com muita fumaça preta.
Segundo o biólogo e morador da região, Lucas Roberto Pinto da Penha, de 23 anos, trata-se de um incêndio de grandes proporções. "O fogo está se alastrando em um terreno grande de mata, desde o horário do almoço. Agora à tarde os bombeiros chegaram, mas não estão conseguindo entrar no local, porque a mata é fechada. O fogo já está ao lado das casas", contou.
Mais informações em instantes.

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