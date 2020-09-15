Bandidos rendem homens na porta de bar em Cariacica; veja vídeo

Homens são assaltados na porta de bar, em Cariacica Crédito: Reprodução / Vídeo obtido pela TV Gazeta

Câmeras de videomonitoramento de uma casa flagrou o momento em que dois homens foram rendidos por dois criminosos na porta de um bar, no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica . O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (14). Uma das vítimas teve os pertences levados pela dupla.

Os dois amigos conversavam na varanda do bar quando um carro parou na porta do estabelecimento. Dois suspeitos desceram do veículo e anunciaram o assalto, sendo que um deles estava armado. Veja vídeo:

Your browser does not support the video tag.

O aposentado de 59 anos  que, por medo, pediu para não ser identificado  contou à reportagem da TV Gazeta que no momento do assalto ficou assustado e entregou todos os pertences aos criminosos, que o obrigaram a entrar no bar em seguida.

"Não fazia nem um minuto que eu havia chegado. Eles passaram por mim. Eu estacionei meu carro e ainda esperei eles passarem para poder abrir a porta. Não ia suspeitar nunca que eram bandidos. Eles deram a volta no quarteirão e pararam aqui, anunciaram o assalto e apontaram a arma para mim. Disseram: "Passa a carteira, passa chave, passa o celular e entra no do bar'", relatou a vítima à TV Gazeta.

BANDIDOS QUERIAM ROUBAR CAMINHONETE

As imagens de videomonitoramento da casa não mostram, mas tudo indica que a intenção dos criminosos era roubar uma caminhonete que estava estacionada a cerca de 50 metros do bar, segundo a vítima. Como o carro é automático, o aposentado acredita que o suspeito não tenha conseguido dar partida, por isso teria desistido.

"O cara pegou a chave da minha cintura, foi lá e tentou ligar o carro umas três vezes. O carro não pegou. O outro o chamou e eles foram embora", relatou a vítima.

Os criminosos não levaram nenhum objeto do bar, mas fugiram com o celular, as chaves e a carteira com R$ 800 e documentos do aposentado.

O QUE DIZ A PM

TV Gazeta com relação à insegurança no bairro Morada de Santa Fé, a Questionada pela reportagem dacom relação à insegurança no bairro Morada de Santa Fé, a Polícia Militar informou, por nota, que "atua na região, faz rondas preventivas e também cercos táticos".