Suspeito de matar homem com enxada é preso em Afonso Cláudio

Homem de 33 anos é suspeito de ser o autor de um homicídio duplamente qualificado Crédito: Divulgação/PC

Um homem de 33 anos, suspeito de um assassinato na última quinta-feira (10) em Afonso Cláudio , Região Serrana do Espírito Santo, foi preso nesta segunda-feira (14) pela Polícia Civil . A vítima foi morta com golpes de enxada na localidade de Fazenda Guandu, interior do município, após um desentendimento familiar.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária. Na madrugada da última quinta-feira (10), durante um desentendimento familiar, o suspeito agrediu fisicamente a companheira de 33 anos e a enteada de 16 anos. O avô da adolescente, um homem de 55 anos, tentou intervir, mas acabou morto com golpes de enxada

Após os fatos, o autor fugiu do local e a Polícia Civil de Afonso Cláudio imediatamente instaurou Inquérito Policial por crime de homicídio consumado duplamente qualificado, passando a realizar investigações sobre o caso. Na manhã seguinte (11), a equipe já havia cumprido diligências importantes, intimado e colhido declarações das demais vítimas e testemunhas, explicou o titular da delegacia de Afonso Cláudio, Luciano Carlos Paulino de Oliveira.

O delegado informou ainda que o suspeito era monitorado pela polícia até que o mandado de prisão fosse concedido pela Justiça. As investigações revelaram que o autor estaria nas imediações e representando ameaça à companheira e à enteada. De posse do mandado, realizamos diligências para realizar a prisão, afirmou Oliveira.