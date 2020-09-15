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Sul do ES

Suspeito de matar homem com enxada é preso em Afonso Cláudio

O suspeito agrediu fisicamente a companheira de 33 anos e a enteada de 16 anos. O avô da adolescente tentou intervir, mas acabou morto a golpes de enxada na última quinta (10)

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 21:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 21:36
Homem de 33 anos é suspeito de ser o autor de um homicídio duplamente qualificado
Homem de 33 anos é suspeito de ser o autor de um homicídio duplamente qualificado Crédito: Divulgação/PC
Um homem de 33 anos, suspeito de um assassinato na última quinta-feira (10) em Afonso Cláudio, Região Serrana do Espírito Santo, foi preso nesta segunda-feira (14) pela Polícia Civil. A vítima foi morta com golpes de enxada na localidade de Fazenda Guandu, interior do município, após um desentendimento familiar.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária. Na madrugada da última quinta-feira (10), durante um desentendimento familiar, o suspeito agrediu fisicamente a companheira de 33 anos e a enteada de 16 anos. O avô da adolescente, um homem de 55 anos, tentou intervir, mas acabou morto com golpes de enxada.
Após os fatos, o autor fugiu do local e a Polícia Civil de Afonso Cláudio imediatamente instaurou Inquérito Policial por crime de homicídio consumado duplamente qualificado, passando a realizar investigações sobre o caso. Na manhã seguinte (11), a equipe já havia cumprido diligências importantes, intimado e colhido declarações das demais vítimas e testemunhas, explicou o titular da delegacia de Afonso Cláudio, Luciano Carlos Paulino de Oliveira.
O delegado informou ainda que o suspeito era monitorado pela polícia até que o mandado de prisão fosse concedido pela Justiça. As investigações revelaram que o autor estaria nas imediações e representando ameaça à companheira e à enteada. De posse do mandado, realizamos diligências para realizar a prisão, afirmou Oliveira.
O suspeito do homicídio duplamente qualificado foi levado para a delegacia de Afonso Cláudio, onde prestou declarações, e em seguida foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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