Polícia investiga denúncia de agressão a criança de 6 anos em Aracruz

Delegacia Regional de Aracruz, na Região Norte do Estado Crédito: Divulgação/Policia Civil

Polícia Civil investiga uma mulher, madrasta de um menino de 6 anos, que é suspeita de ter agredido a criança na última quinta-feira (10), em Aracruz . De acordo com o boletim unificado da Polícia Civil, registrado por uma profissional do Conselho Tutelar de Fundão , o pai do menino só ficou sabendo do caso ao ser informado pelo órgão de que o filho tinha fugido de casa.

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A conselheira relata no documento que o menino disse estar fugindo da casa do pai, pois a "tia" tinha lhe dado um soco na boca. Questionado se essa seria a primeira vez em que teria sido agredido pela mulher, o menino relatou que não, e que a madrasta também já tinha dado um chute na virilha dele e desferido outros golpes em outras ocasiões.

A Gazeta, ela também só soube das agressões pelo Conselho Tutelar. "Ele só tem seis anos e mora aqui comigo na Segundo informações da mãe do menino, que conversou com a reportagem de, ela também só soube das agressões pelo Conselho Tutelar. "Ele só tem seis anos e mora aqui comigo na Serra . Ele tinha ido passear na casa do pai, nunca tinha contado para mim sobre qualquer agressão", disse.

Questionada sobre o estado de saúde do menino, a mãe, que tem 23 anos, é dona de casa e não terá o nome divulgado para não identificar a criança, disse que no momento o filho está bem e tomando remédios devido aos ferimentos. "Ainda não tive contato com a madrasta que agrediu ele", finalizou.