Idoso de 75 anos é preso acusado de estupro de vulnerável em Vila Velha

Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 75 anos foi preso em Vila Velha, na noite deste sábado (12), acusado de estupro de vulnerável. As vítimas, de 9 e 15 anos, são netas da companheira do idoso.

O acusado não terá o nome revelado a fim de preservar a identidade das vítimas, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo relatos dos pais das vítimas à Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, durante visita à casa da avó, o acusado teria passado a mão nos seios das garotas  informação que foi confirmada pelas mesmas.

O homem negou a acusação, e disse que sequer encostou na menina de 9 anos, mas alegou que teria abraçado a adolescente de 15 anos, e que poderia ter esbarrado nos seios dela acidentalmente.