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Prisão em flagrante

Idoso de 75 anos é preso acusado de estupro de vulnerável em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, as vítimas, de 9 e 15 anos, são netas da esposa do acusado. Ele foi encaminhado para presídio em Viana

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2020 às 11:55
Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher
Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 75 anos foi preso em Vila Velha, na noite deste sábado (12), acusado de estupro de vulnerável. As vítimas, de 9 e 15 anos, são netas da companheira do idoso.
O acusado não terá o nome revelado a fim de preservar a identidade das vítimas, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Segundo relatos dos pais das vítimas à Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, durante visita à casa da avó, o acusado teria passado a mão nos seios das garotas  informação que foi confirmada pelas mesmas.
O homem negou a acusação, e disse que sequer encostou na menina de 9 anos, mas alegou que teria abraçado a adolescente de 15 anos, e que poderia ter esbarrado nos seios dela acidentalmente.
O idoso foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher para esclarecimentos.  Segundo a  Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e importunação sexual, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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