Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 30/04/2026

A quinta-feira encerrará o mês com uma energia de emoções à flor da pele, novos começos e decisões importantes. Algumas cartas do tarot indicam encerramentos necessários, enquanto outras apontam oportunidades, sentimentos renovados e movimento. Será um dia de fechamento, mas também de preparação para um novo ciclo.
A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!
Áries — 5 de Copas
Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Nem tudo estará perdido — ainda existirão oportunidades à sua frente.
Touro — 8 de Paus
Movimento e novidades rápidas marcarão o dia. Segundo a carta “8 de Paus”, isso poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças inesperadas. Será importante aproveitar o fluxo.
Gêmeos — Pajem de Copas
A carta “Pajem de Copas” indica que haverá sensibilidade e boas surpresas emocionais. Um convite ou uma mensagem poderá trazer leveza ao seu dia.
Câncer — Pajem de Paus
A carta “Pajem de Paus” indica que novidades e entusiasmo poderão surgir. Uma ideia ou uma oportunidade poderá aparecer, trazendo energia e motivação.
Leão — 10 de Espadas
Um ciclo se encerrará. Segundo a carta “10 de Espadas”, algo chegará ao fim e, apesar do desconforto , essa mudança trará libertação e recomeço.
Virgem — Ás de Copas
Um novo ciclo emocional se iniciará, conforme a carta “Ás de Copas”. O dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração.
Libra — Pajem de Ouros
A carta “Pajem de Ouros” indica que novas oportunidades surgirão, especialmente no campo profissional ou financeiro. Algo pequeno poderá crescer.
Escorpião — Cavaleiro de Copas
O romantismo e a sensibilidade estarão em alta, conforme a carta “Cavaleiro de Copas”. O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais.
Sagitário — Rei de Paus
Confiança e liderança marcarão o dia. A carta “Rei de Paus” indica favorecimento de atitude, coragem e protagonismo.
Capricórnio — 4 de Copas
Será preciso cuidado com o desinteresse ou a insatisfação. A carta “4 de Copas” pede atenção para não ignorar oportunidades importantes.
Aquário — 8 de Copas
Segundo a carta “8 de Copas”, o dia pedirá desapego e coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido.
Peixes — O Imperador
A postura firme e a liderança estarão em alta, conforme a carta “O Imperador”. O dia pedirá organização, estratégia e decisões conscientes.