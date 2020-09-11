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Fazenda Guandu

Homem é morto com golpes de enxada em Afonso Cláudio

O crime aconteceu na noite de quarta (9). Segundo a polícia, vítima foi morta ao tentar defender uma adolescente de 16 anos de agressão

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 09:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 09:09
Afonso Claudio - Espirito Santo Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
Erramos: Na primeira versão da reportagem, havia uma imprecisão na chamada, logo abaixo do título, que dava a entender que o homem assassinado era o agressor da companheira. A vítima, de acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, morreu ao tentar defender outra pessoa, que estava sendo agredida. O assassino está foragido.
Um homem foi morto com golpes de enxada após uma briga familiar na comunidade Fazenda Guandu, interior de Afonso Cláudio, Região Serrana do Espírito Santo. O crime aconteceu no final da noite de quarta-feira (9). Segundo informações da Polícia Civil, o assassino foi identificado e se encontra foragido.
De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Militar, uma mulher contou que ela e o companheiro começaram a discutir por volta das 23h, pois ele queria que ela, que estava na residência de um parente, fosse embora para o imóvel do casal. Com a recusa por parte dela, começou uma discussão. 
Neste momento, o companheiro da mulher foi até a residência do casal e quebrou  alguns objetos dentro do imóvel. Após o ataque em casa, segundo a ocorrência registrada pela PM, o agressor pegou uma faca e foi em direção à residência onde estava a esposa, para tentar agredir a vítima, porém, foi impedido por vizinhos.
Acionados, policiais militares foram ao local, ouviram a versão da vítima, que disse ter sido ameaçada com uma faca e que, além da arma branca, o companheiro também possuía um revólver calibre 38. O agressor não foi localizado pelo PMs, que antes de deixar o local orientaram a mulher a sair dali e procurar um lugar seguro, além de registrar o fato em uma delegacia.
No entanto, segundo a polícia, a vítima se negou a sair do local, dizendo que o companheiro não teria coragem de retornar e agredi-la.

AGRESSOR RETORNOU

Na madrugada de quinta-feira (10), segundo relata outra ocorrência registrada pela Polícia Militar, o agressor retornou e agrediu a enteada de 16 anos.
Para defender a adolescente, o padrasto da mulher pegou uma enxada na intenção de impedir que o companheiro dela seguisse com as agressões. Porém, o acusado teve acesso a outra enxada e partiu para cima do homem, que tentou correr, mas foi atingido nas pernas.
Na sequência, o padrasto da mulher foi arrastado para rua, onde recebeu diversos golpes na cabeça e em outras partes do corpo. O homem morreu no local e o assassino fugiu após o crime.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio. Disse que o autor foi identificado e se encontra foragido. Buscas estão em andamento com o objetivo de localizá-lo. 
Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Denuncias podem ser feitas pelo 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
O nome da vítima e do autor do crime não foram informados pela polícia. 

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